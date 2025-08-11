NBA: Kevin Durant responde fã por enfrentar o Thunder na estreia

Na última sexta-feira, Sham Charania, da ESPN, divulgou que o primeiro dia da temporada 2025/26 da NBA terá Oklahoma City Thunder contra o Houston Rockets, de Kevin Durant. Então, a liga colocou o atual campeão contra o novo time do veterano. No entanto, a torcida do Thunder guarda mágoa do astro que deixou a franquia em 2016. Então, isso gerou provocações nas redes sociais.

Kevin Durant retrucou um fã do Thunder sobre sua carreira na NBA. Em uma publicação no X, que falava sobre a chegada do jogador no Rockets e sua constante mudanças de time, ele começou a responder comentários. Em um momento, um usuário disse para o craque deixar a rede social por ser melhor para sua saúde mental. Assim, Durant rebateu: “como você sabe como está minha mente?”.

Então, um outro torcedor se manifestou e “cutucou” o novo camisa 7 do Rockets. “onde estará sua mente na noite de estreia da NBA quando você ver time que lhe deu tudo hastear um banner de campeão depois que você os deixou na mão?”. Em resposta, Kevin Durant provocou o fã do Oklahoma City Thunder. “Finalmente. Já faz dez anos. Era hora de ganharem um título (risos)”.

Portanto, a noite de abertura da temporada da NBA ganhou um tempero a mais. Durant foi o primeiro ídolo da franquia. Selecionado pelo Seattle SuperSonics no Draft de 2007, ele foi para o Thunder quando acabou a equipe. Entretanto, após anos tentando vencer um título, ele fechou com o Golden State Warriors, em 2016, onde foi duas vezes campeão. Como resultado, a torcida de Oklahoma não gostou da sua decisão e se sentiu traída.

Ainda no X, um fã relembrou a saída de Durant do Thunder o chamando de narcisista. Além disso, disse que o veterano deixou Russell Westbrook “na mão”. Afinal, o armador fazia parte do elenco na mesma época.

“Você é um narcisista típico. Acha que contribuiu de alguma forma para a nossa vitória? Depois de ter deixado o Russ na mão quando poderíamos ter ganhado um título há muito tempo? Você arruinou seu próprio legado, seu próprio respeito. Você não é nada para nós agora. Tanto para nossa torcida, quanto para NBA como um todo”, detonou o usurário.

Em resposta, Kevin Durant foi irônico e provocou de novo. “Você tem razão, eu me importo mais comigo do que com os fãs. Você me pegou (risos)… Eles me amam e é difícil expressar isso. Mas, só estou tentando fazê-los saber que, independente das emoções que sentem, o pai deles ainda está aqui”.

Vale lembrar que Durant passou nove dos seus 17 anos de carreira com o Thunder. Isso porque ele defendeu a franquia entre 2008 e 2016. Depois, três temporadas no Warriors até sofrer grave lesão. O astro ainda teve três campanhas com o Brooklyn Nets e três com o Phoenix Suns. Agora, se junta ao Houston Rockets para 2025/26.

