NBA: Kevin Durant atinge marca histórica

O Phoenix Suns recebeu o Memphis Grizzlies na noite de terça-feira (11) e perdeu por 119 a 112. No entanto, o astro Kevin Durant atingiu a marca histórica de 30 mil pontos na NBA. O ala tentou de tudo para conseguir ajudar sua equipe, mas não foi possível. Apesar de ele fazer grande jogo, o Suns caiu mais uma vez.

Kevin Durant anotou 34 pontos, três rebotes, três assistências e bloqueou cinco arremessos, enquanto Bol Bol contribuiu com 18 pontos, 14 rebotes e quatro tocos. O Suns segue fora da zona de play-in e é o 11° no Oeste com 26 vitórias e 27 derrotas. Apesar de o time não estar rendendo bem na temporada, vale lembrar que não contou com Bradley Beal, além dos novos reforços Cody Martin e Vasilije Micic.

Aos 36 anos, Kevin Durant é o oitavo jogador na história da NBA a atingir a marca de 30 mil pontos. Embora ele tenha ficado uma temporada fora por lesão, o cestinha foi o terceiro atleta a conseguir o feito mais rápido. Apenas Michael Jordan e Wilt Chamberlain o fizeram em menos tempo.

“É uma grande honra estar na mesma categoria de jogadores da NBA que ajudaram a moldar o jogo”, disse Durant. “Sempre foi minha meta, estar bem para conseguir tirar o máximo de mim todos os dias em toda a minha carreira”.

Após o jogo, Ja Morant, do Grizzlies, enalteceu a carreira de Durant na NBA.

“É um dos grandes. Não é qualquer um que faz 30 mil pontos, então eu tiro meu chapéu para ele. Espero que siga jogando, pois nós o queremos em quadra”.

Durant ainda fez questão de agradecer a Dirk Nowitzki e Hakeem Olajuwon, duas lendas da NBA.

“Especialmente, esses dois. Eu ‘roubei’ tanto de Dirk quanto de Hakeem (copiando movimentos) que deveria ser um crime. Sempre me inspirei nos grandes, tentando chegar ao nível deles. É um grande momento para ser jogador da NBA, mas sempre me inspirei neles. Então, estar na companhia deles (na lista dos maiores cestinhas) é surreal”, disse Kevin Durant.

Apenas sete jogadores estão acima de Durant na história da NBA em pontos. LeBron James é o maior cestinha, enquanto Kareem Abdul-Jabbar é o segundo. Depois, seguem Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowtitzki e Wilt Chamberlain. Mas se contar com a ABA, ele fica atrás ainda de Julius Erving. No entanto, só faltam 14 pontos para o astro alcançar Erving.

