NBA: Kawhi Leonard pode ser problema maior para Clippers

O ala Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, terá de ficar um tempo fora até voltar a jogar pela NBA. Isso porque o astro sofreu uma torção no tornozelo direito, além de uma lesão no pé direito.

Kawhi Leonard ficou de fora do seu quinto jogo consecutivo pelo time da Califórnia, na noite dessa quarta-feira (12). Portanto, o tempo do retorno deve ser maior do que se esperava.

O presidente de operações de basquete do Clippers, Lawrence Frank, falou que o jogador sofreu torção no pé, quando lesionou o tornozelo direito. A partida em questão foi contra o Miami Heat, no dia 3, quando fez 27 pontos em 37 minutos jogados na derrota por 120 a 119.

“Com o Kawhi, não foi apenas uma entorse no tornozelo. Ele também teve uma entorse significativa no pé. Quando ele torceu o tornozelo, isso meio que desencadeou um mecanismo no pé dele”, disse Frank.

Contudo, o jogador tem mostrado boa reação nos trabalhos. “Ele está progredindo muito bem. Continuaremos o tratamento. Então, nós vamos ter uma ideia melhor da situação na próxima semana”, abordou.

Tanto o Los Angeles Clippers, quanto Kawhi Leonard fizeram a consulta três médicos a respeito da lesão para a sequência da campanha na NBA. Assim, trata-se de algo em comum acordo.

“Todos concordam sobre o que é. Então, vai levar um tempo para a inflamação diminuir e ele começar a voltar aos treinos na quadra. Então, ele está fazendo de duas a três sessões de tratamento por dia, e vai levar um tempinho”, citou Lawrence Frank.

Mesmo assim, o atleta viajará com a franquia para observar a próxima sequência de seis jogos fora de casa. O primeiro embate é contra o Dallas Mavericks, em Dallas na sexta-feira (14), no American Airlines Center.

A volta de Kawhi Leonard traria ânimo ao time. Afinal, o Los Angeles Clippers vive uma fase ruim no início da temporada 2025/26. Em 11 jogos, o time venceu apenas três e perdeu oito vezes. Hoje, é só o 12º no Oeste.

Apesar de tudo, Leonard ainda é o atleta com melhor marca de pontos pelo Clippers na atual campanha da NBA. Em seis jogos, tem média de 24,3 pontos, com cerca de 33 minutos por noite.

