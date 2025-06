NBA: Jornalista cria rumor de troca para o Lakers

O Memphis Grizzlies fez a primeira grande troca para a temporada 2025/26 ao negociar Desmond Bane para o Orlando Magic. Após o acordo, Bill Simmons, do The Ringer, criou um rumor de troca que pode levar outro jogador da franquia para o Los Angeles Lakers e movimentar o mercado da NBA.

Vale entender que, após a saída de Desmond Bane, analistas começaram a apostar em uma reconstrução de Memphis. Sob esse ponto de vista, o jornalista indicou a ida de Jaren Jackson Jr, um dos astros do Grizzlies, como rumor de troca para o Lakers na NBA.

“Agora veja Rob Pelinka (GM do Lakers) trocar Rui Hachimura e uma escolha de Draft de 2032 por Jaren Jackson. O fato de ele ganhar apenas US$23 milhões o torna negociável com todos os times da liga. Não que todas as equipes precisem ou o queiram, mas é um tipo de troca que pode acontecer”, disse Simmons.

Apesar de não ser pivô de ofício, Jackson Jr já atuou como tal diversas vezes na carreira. O time, aliás, tem a posição como a mais carente do atual elenco. Após a saída de Anthony Davis, que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers, a equipe ficou sem opções sólidas de garrafão.

Na trade deadline, o GM Rob Pelinka tentou cobrir o “buraco” com a contratação de Mark Williams, do Charlotte Hornets. Entretanto, após não passar por exames físicos, a troca foi cancelada. Como resultado, o Lakers terminou a temporada com Jaxson Hayes como titular.

Leia mais!

Lakers vai movimentar a offseason da NBA?

Sempre alvo de rumores, o Lakers deve ser um dos times a buscar acordos na offseason. A franquia pode investir para aproveitar a união de LeBron James e Luka Doncic. Afinal, os primeiros playoffs com o esloveno não terminaram bem. O time de JJ Redick foi eliminado na primeira rodada do Oeste.

No entanto, um dos problemas do time de Los Angeles é a capacidade financeira de se reforçar. Assim, LeBron pode ter papel importante neste cenário. O veterano tem uma opção de jogador no seu atual contrato com o Lakers que pode lhe render em torno de US$54 milhões. Mas, de acordo com Anthony Irwin, do site ClutchPoints, há chance do astro poder deixar de ativar essa clausula para poder beneficiar a franquia em 2025/26.

Caso a projeção de Irwin aconteça, o novo contrato de LeBron James ajudaria o Lakers a reforçar seu elenco na offseason da NBA. Por outro lado, o craque não tem histórico de aceitar reduções salariais. Além disso, em sua 23ª temporada na liga, ele não se sente pressionado em mudar isso. Mas, o jornalista alerta aos benefícios que Los Angeles teria.

Reconstrução no Grizzlies?

No entanto, Bill Simmons não foi o único analista a prever uma reconstrução no Grizzlies. A troca de Desmond Bane foi vista como inesperada. No acordo, o time de Orlando enviou Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção.

Após o acordo, Brian Windhorst, da ESPN, repercutiu o acordo como um indicativo de mais mudanças em Memphis.

“O que isso significa para o Grizzlies? Para mim, esta é uma troca de reconstrução. Embora Caldwell-Pope tenha se mostrado peça-chave para um candidato ao título duas vezes em sua carreira, a temporada passada não foi bem assim. Afinal, ele envelheceu e tem um contrato grande”, iniciou o jornalista.

Além disso, Windhorst também levantou dúvidas sobre o futuro de Jackson Jr no Tennessee. O jornalista, aliás, questionou como será o comportamento do Memphis Grizzlies em relação ao ala-pivô e ao principal astro do time, Ja Morant.

“E quanto a Ja Morant e Jaren Jackson Jr? E eu não sei a resposta para isso. A liga inteira vai investigar isso agora. Ainda não ouvimos nada do Grizzlies, mas é algo que eu perguntaria: ‘pretendem renovar os contratos deles, ambos elegíveis para renovações neste verão?’ Portanto, essa é a grande dúvida que vem após a troca”, finalizou.

