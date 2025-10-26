NBA: Joel Embiid reclama de situação no 76ers

Joel Embiid está irritado com sua situação no Philadelphia 76ers no começo da temporada 2025/26 da NBA. Com limites de minutos em quadra, o MVP de 2023 não gosta de ficar no banco de reservas, especialmente no último quarto dos jogos.

Por enquanto, Joel Embiid fez dois jogos, ambos com 20 minutos em cada. Contra o Boston Celtics, ele fez apenas quatro pontos, mas na vitória sobre o Charlotte Hornets, ele produziu 20, além de quatro assistências.

O técnico Nick Nurse avisou que Embiid teria de passar por uma limitação no tempo de quadra, pois ele ficou meses sem jogar pelo 76ers e só voltou às quadras no último jogo da pré-temporada. Desde então, Nurse vem cuidando para que seus minutos não superem os 20 e que tenha curtos períodos em jogo.

No entanto, Joel Embiid já passou por isso algumas vezes em sua carreira com o 76ers na NBA. Em sua primeira temporada, por exemplo, foi assim por quase todas as partidas, algo que o tirava do sério. Então, em 2025/26 voltou a acontecer.

“Eu prefiro não ter restrição de minutos, mas eu prefiro ficar fora do caminho. Então, sempre que eu fico poucos minutos em quadra, eu não consigo ter ritmo. Jogo por dois, três minutos e tenho de sair. Eu prefiro ficar em casa com a minha família do que ficar fazendo isso, pois com mais tempo, eu consigo fazer o que posso no jogo. Mas se eu passar mais tempo em quadra do que no banco, até o intervalo meus minutos vão estourar”, disse Joel Embiid.

Assim como no jogo contra o Celtics, Embiid não atuou em boa parte do segundo tempo contra o Hornets. E esse tipo de ação deixa o astro sem o ritmo ideal para jogar normalmente.

É certo que Joel Embiid não vai jogar rodadas duplas. Ou seja, não estará em quadra contra Orlando Magic ou Washington Wizards. Afinal, o Sixers joga na próxima segunda-feira em casa diante do Magic e visita Washington no dia seguinte.

Vale lembrar que o time já não conta com o ala Paul George. Apesar de estar participando de treinos, ele ainda estaria longe de fazer sua estreia pelo 76ers na temporada 2025/26 da NBA.

Até aqui, o 76ers é um dos quatro times invictos do Leste após dois jogos na atual campanha da NBA. Além da equipe de Philadelphia, Chicago Bulls, New York Knicks e Milwaukee Bucks venceram seus compromissos.

