NBA: Jayson Tatum teve papel importante em saída de pivô

A grave lesão sofrida por Jayson Tatum nos últimos playoffs da NBA teve papel importante na saída do pivô Al Horford do Boston Celtics. A informação é de Adam Himmelsbach, do jornal Boston Globe. Ainda de acordo com o setorista, as saídas de outros jogadores também motivaram o veterano a buscar novos ares.

“Uma fonte da NBA me disse que a lesão de Jayson Tatum e outras saídas influenciaram a decisão final de Horford. Ainda assim, foi bastante difícil para Horford deixar o Celtics. Afinal, ele considera Boston como um segundo lar”, afirmou Himmelsbach.

Neste domingo (28), Horford fechou um contrato de múltiplos anos com o Golden State Warriors. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o dominicano deverá formar o garrafão titular ao lado de Draymond Green. Assim, o atleta de 39 anos chega ao time de San Francisco para ser o dono da posição 5.

Além do pivô dominicano, outros campeões da NBA, em 2024, deixaram o Celtics após a lesão de Jayson Tatum no tendão de Aquiles. Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, por exemplo, saíram por meio de trocas. O armador foi para o Portland Trail Blazers, enquanto o pivô letão parou no Atlanta Hawks. Já Luke Kornet assinou um contrato de quatro anos com o San Antonio Spurs.

Com a provável ausência de Tatum por toda a campanha, a franquia de Boston mudou a rota. Então, sem grandes aspirações, abriu mão dos veteranos para reduzir a folha salarial.

Portanto, em 2025/26, o Celtics terá um garrafão novo. Desse modo, o técnico Joe Mazzulla terá à sua disposição quatro pivôs pouco confiáveis: Chris Boucher, Luka Garza, Neemias Queta e Xavier Tillman.

Al Horford

Al Horford, então, vai para sua 19ª temporada como jogador da NBA. Ele atuou por nove anos no Atlanta Hawks, e também jogou por uma temporada no Oklahoma City Thunder e outra pelo Philadelphia 76ers.

Mas em sete dos últimos nove anos, o pivô defendeu o Celtics. Suas médias pela equipe de Boston foram de 11,2 pontos, 6,8 rebotes e 3,6 assistências, em 465 jogos. Além disso, ele acertou quase 39% das bolas de três. Apesar da idade, o dominicano se mantém útil nos dois lados da quadra.

Terceira escolha do Draft de 2007, o veterano já fez 1.138 jogos na fase regular da NBA. Como resultado, suas médias da carreira são de 12,9 pontos, 7,9 rebotes e 3,2 assistências. Por fim, Horford possui cinco seleções para o All-Star da NBA (2010, 2011, 2015, 2016 e 2018). Além disso, foi eleito para o terceiro time ideal da liga (2011) e o segundo quinteto de defesa (2018).

