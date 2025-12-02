NBA: Giannis Antetokounmpo pressiona Bucks após nova derrota

Não é a primeira vez que algo assim acontece, mas o astro Giannis Antetokounmpo pressiona a direção do Milwaukee Bucks por um time melhor na NBA. Nesta terça-feira (2), o grego retirou de suas redes sociais todas as menções sobre a equipe, além de fotos, deixando apenas imagens de seus títulos de 2021 da liga e de 2024 da Copa NBA. Isso acontece logo depois da derrota para o Washington Wizards, por 129 a 126 na noite de segunda-feira (1).

Giannis Antetokounmpo já havia dado um ultimato ao Bucks recentemente. Afinal, o time perdeu nada menos que sete jogos consecutivos, incluindo alguns em que ele esteve presente. O duas vezes MVP reclamou após a derrota para o New York Knicks, que eliminou a equipe na fase de grupos na Copa NBA.

“Claro que você quer vencer jogos, ganhar títulos, nós tínhamos a chance de ir para Las Vegas (onde é a final da Copa NBA). Mas nós não vamos e, no fim do dia, eu só quero vencer. Nós perdemos sete consecutivas, então eu nem lembro qual foi a última vez que perdi sete jogos assim”, disse.

Agora, ele repete o que fez em setembro de 2020, quando apagou todas as publicações e retirou todos os colegas das redes sociais. Como resultado da pressão, a diretoria do Bucks deu a ele a maior extensão de todos os tempos para a época e fez troca por Jrue Holiday. Na campanha seguinte, a equipe venceu o título, o seu primeiro na liga.

Desde então, o Bucks sempre foi um candidato ao título da NBA, especialmente pela presença de Giannis Antetokounmpo. No entanto, já são três eliminações consecutivas na primeira rodada dos playoffs. Ele exigiu da direção um elenco mais forte para 2025/26, mas não foi o que aconteceu.

O Bucks até venceu boa parte de seus primeiros jogos na atual campanha, mas hoje é apenas o 11° do Leste, fora da zona de play-in, com nove vitórias e 13 derrotas. E perder para o Wizards, um dos piores times da temporada, e que estava sem o seu melhor jogador, o pivô Alex Sarr, teve um efeito ainda maior para o astro.

Com cerca de dois minutos para o fim, o Bucks vencia por 120 a 115 após cesta de Antetokounmpo. Então, o Wizards virou em 124 a 122 com Khris Middleton, seu antigo colega em Milwaukee. Entretanto, o time de Washington brilhou nas últimas posses e garantiu o resultado em casa, para a frustração de Giannis.

Dos próximos quatro jogos, o Bucks vai enfrentar o Detroit Pistons, líder do Leste, duas vezes. Enquanto isso, joga contra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, todos acima da equipe de Wisconsin na tabela de classificação.

Movimentos ruins do Bucks no mercado da NBA

O Bucks vem tentando agradar Giannis Antetokounmpo há muitos anos na NBA, mas o resultado nem sempre é o esperado. Após o título sobre o Phoenix Suns em 2021, o time tomou decisões sobre seu elenco e manteve quase todo o grupo com o mesmo período de contrato. Ou seja, havia uma “janela” de título esperada ali.

Mas a queda na primeira rodada de 2023, além da disponibilidade de Damian Lillard no mercado da NBA, fez com que o Bucks trocasse Holiday para receber o armador. Apesar de não dar resultado imediato, o time venceu a Copa NBA em 2024. Só que a equipe caiu mais cedo nos playoffs mais uma vez e a direção trocou Middleton para o Wizards por Kyle Kuzma.

O problema é que Kuzma não agradou e virou reserva já nos mata-matas de 2024/25. Então, Lillard se machucou e perderia toda a campanha de 2025/26.

Para tentar salvar a temporada, o Bucks foi atrás de Myles Turner para substituir Brook Lopez. Para isso, teve de dispensar Damian Lillard e parcelar o resto de seu contrato. Mas os outros movimentos do time foram ruins ou pouco eficazes.

Agora, o Bucks pode partir para uma reconstrução de elenco caso Antetokounmpo peça troca.

Ultimato de Giannis sobre o Bucks

Giannis Antetokounmpo ama o Milwaukee Bucks, que o acolheu em 2013 e o fez campeão da NBA em 2021. Só que desde então, o time sempre entrou como candidato ao título e parou na primeira rodada dos playoffs. Antes de começar a campanha em 2025/26, ele afirmou que não se lembrava de ter feito um compromisso com o dono da franquia.

“Já falei isso várias vezes: eu quero estar em um time com chances de vencer”, disse o astro Giannis Antetokounmpo, em outubro. “Mas eu acredito nesse time, nos meus colegas. Eu estou aqui para liderar o time até onde pudermos. Vai ser difícil vencer, mas vamos levando dia após dia. Então, tudo o que for além disso, não importa muito”.

“Assim como disse a minha carreira inteira, eu quero estar em um time em que compita por títulos. Eu acho que é um desserviço ao basquete, afinal, não ter interesse em jogar no mais alto nível. Ninguém quer que a sua temporada termine em abril. Eu quero estar entre os melhores e, por isso, preciso competir com os melhores. E, acima de tudo, quero ser campeão mais uma vez”, concluiu.

