NBA: Forma física de Luka Doncic impressiona fãs do Lakers

Luka Doncic é a grande esperança do Los Angeles Lakers para o futuro na NBA. Com a possível saída de LeBron James, o esloveno deve se estabelecer de vez como o ‘rosto do time angelino’. Pelo talento que tem, o camisa 77 é o nome perfeito para substituir o ídolo de 40 anos. Porém, a forma física do armador se coloca como uma preocupação para os fãs.

Isso porque o peso de Doncic sempre foi um ponto fraco em comparação ao seu talento na NBA. Muitos acreditam, por exemplo, que ele não tem tanto cuidado com o seu corpo. No Dallas Mavericks, inclusive, esse teria sido o motivo para trocá-lo por Anthony Davis na trade deadline.

Durante a offseason da NBA, no entanto, Doncic está provando que a falta de cuidado com o corpo é um mito. No X (antigo Twitter), um fã publicou uma foto onde o craque aparece com um físico impressionante. Na publicação, assim, o usuário escreveu: “A liga está em perigo”.

The league is in trouble. pic.twitter.com/IK3v7635Du — Hoops (@HoopMixOnly) July 15, 2025



Não está claro qual é o peso de Luka Doncic no momento. Porém, é certo que ele está mais magro do que os 104 quilos que ele apareceu na eliminação do Lakers nos playoffs da NBA. Assim, um alívio para os fãs de Los Angeles, que veem na forma física do armador um indicativo de que ele está se preparando melhor para 2025/26.

O maior preocupado em relação ao físico de Luka Doncic era Nico Harrison. Mesmo após ter levado o Mavs às finais da NBA, o esloveno não era visto pelo GM como um exemplo para os colegas de time. Além disso, tinha o fato de a saúde do jogador causar incertezas em uma eventual extensão “supermáxima” de contrato.

Além de Harrison, o técnico Jason Kidd também estaria insatisfeito com o peso de Doncic na NBA. A informação foi confirmada em abril pelo repórter Tim MacMahon, da ESPN. No fim, Dallas o trocou para o Lakers.

No Lakers, é pouco provável que Luka Doncic saia pela forma física que aparecer em quadra na NBA. Ainda assim, é importante para o time que ele esteja inteiro, ainda mais com o futuro de LeBron James em aberto. No momento, o camisa 23 tem sido envolvido em rumores e pode sair nos próximos dias em troca. Portanto, o esloveno será o principal nome do elenco.

Em 28 jogos com a camisa do Lakers em 2024/25, Doncic registrou médias de 28.2 pontos, 8.1 rebotes e 7.5 assistências.

