NBA: Ex-técnico do Pistons lamenta ter esnobado Devin Booker

O ex-técnico da NBA Stan Van Gundy não tem boas memórias da chance que teve de selecionar Devin Booker no Draft quando treinava o Detroit Pistons. Foi o que ele declarou na última semana ao The Zach Lowe Show sobre ter escolhido outro jogador no lugar do armador, hoje a maior estrela do Phoenix Suns.

Van Gundy foi treinador e presidente das operações de basquete do time de Detroit entre 2014 e 2018. No Draft de 2015 o Pistons tinha a oitava escolha geral daquela seleção. Assim, a decisão da equipe foi escolher o ala Stanley Johnson, de Arizona. Assim, naquele recrutamento da NBA Van Gundy não escolheu Devin Booker para o Pistons e o camisa número 1 foi escolhido pelo Phoenix Suns na 13ª escolha geral.

Porém, até hoje esta é uma decisão que assombra Stan Van Gundy, hoje analista do Amazon Prime Video para as transmissões nacionais da NBA nos Estados Unidos. Como indica Bailey Leasure no Arizona Sports, Van Gundy hoje teria feito diferente:

“Se eu tivesse escolhido Devin Booker naquele Draft, talvez eu seria treinador até hoje. Toda vez que ele tem um grande jogo eu me chuto. Fisicamente me chuto. Só pra poder sentir aquela dor”, disse.

Stanley Johnson atuou pelo Pistons entre 2015 e 2019 antes de ser trocado para o New Orleans Pelicans. Depois disso, jogou por Toronto Raptors, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, com seu último ano em 2022/23. Assim, o ala nunca mais jogou nos EUA e hoje atua na liga profissional do Japão, pelo Nagasaki Velca.

Entretanto, Booker garantiu uma carreira estelar. Ele é o principal jogador do Suns desde 2015/16, enquanto liderou a equipe às finais da temporada 2020/21, foi quatro vezes ao All Star Game e foi medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio, e 2024, em Paris.

Além disso, Booker assinou uma extensão de contrato com o Suns antes do início da atual campanha no total de US$145 milhões de dólares, com final somente em 2029/30. Assim, ele mantém médias de 24,5 pontos, 5,3 assistências e 4 rebotes em um total de 695 partidas disputadas pelo time do Arizona. No entanto, está afastado com uma lesão na virilha direita, que o impede de atuar nas últimas partidas.

