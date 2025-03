NBA: Estrela do basquete muda de opinião sobre LeBron James

LeBron James é um dos nomes mais respeitados da história do basquete e da NBA. Aos 40 anos e com 22 temporadas na bagagem, o craque do Los Angeles ainda é um dos melhores jogadores em atividade. Na corrida ao MVP, por exemplo, ele está entre os dez candidatos. Algo que nunca outro nome fez em quase 80 anos de liga.

A longevidade de LeBron, assim, o põe na discussão de GOAT da NBA. Enquanto Michael Jordan tem dois títulos e um MVP a mais, James compensa pelos anos de alta qualidade que apresenta desde 2003. O ídolo do Chicago Bulls, em contrapartida, parou aos 39 e com 15 temporadas na carreira.

Então, o período em alto nível de LeBron foi capaz de mudar o pensamento de uma lenda do basquete. No podcast All The Smoke, Cheryl Miller foi questionada sobre qual o maior jogador da história. De início, ela respondeu seu top-3: “Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James”.

Publicidade

A irmã de Reggie Miller, porém, começou a considerar as 22 temporadas de LeBron da NBA.

“Quando você olha para LeBron, na minha opinião, ele é o maior, uma espécime fenomenal de atleta. Não sei se veremos novamente uma maravilha física da magnitude dele. Você precisa levar isso em consideração, além da longevidade”, argumentou.

Publicidade

Leia mais!

No fim da entrevista, a estrela do basquete colocou LeBron James como o GOAT da NBA. “Ok, mudei para LeBron, Jordan e Kobe. Pela longevidade, uma vez que ele ainda está jogando em alto nível”, completou.

Os números de LeBron em meio à longevidade reforçam a decisão de Miller sobre o GOAT da NBA. Na atual temporada, o craque do Los Angeles Lakers tem médias de 25 pontos, 8.5 assistências e 8.2 rebotes, sendo que tem dez triplos-duplos nesta campanha.

Publicidade

A última temporada de Jordan com média de 25 pontos foi aos 34 anos. Em 1997/98, ele liderou o Bulls ao sexto título em nove anos. Depois, porém, ficou aposentado por três temporadas, antes de retornar para encerrar a carreira no Washington Wizards. Em relação aos triplos-duplos, o lendário camisa 23 registrou somente um depois dos 30 anos.

Bryant, por sua sua vez, também teve seu último ano com 25 pontos de média aos 34 anos. Em 2012/13, ele ficou em quinta na votação para o MVP, enquanto caiu na primeira rodada da pós-temporada para o San Antonio Spurs. Por fim, em relação aos triplos-duplos, o ídolo do Lakers teve sete após os 30 anos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA