NBA elege MVP e seleções da Summer League Las Vegas

Após o fim da Summer League, a NBA divulgou, nesta terça-feira (22), o vencedor do prêmio de MVP, além dos times ideais da competição. O ala do Utah Jazz, Kyle Filipowski, foi eleito o melhor jogador do torneio de verão da liga. Então, ele se tornou o primeiro jogador da história da franquia a conseguir esse feito.

Continua após a publicidade

O ala que, terminou como MVP da Summer League da NBA, foi selecionado apenas a segunda rodada do Draft de 2024. Portanto, tem um ano de experiência na liga. Na sua campanha de estreia, disputou 72 jogos, sendo 26 como titular. Como resultado, teve médias de 9.6 pontos, 6.1 rebotes e 1.9 assistência em 21,2 minutos por partida. Ao final de 2024/25, Kyle Filipowski era um dos dois únicos calouros a ter mais de 650 pontos, 400 rebotes e 100 assistências.

Na Summer League 2026, jogador do Utah Jazz foi o principal cestinha do torneio com 29.3 pontos em três jogos disputados. Além disso, pegou 7.7 rebotes, distribuiu 2.3 assistências e acertou 56.1% dos arremessos de quadra, sendo 39.1% nas bolas de três. Aliás, sua melhor atuação na liga de verão foi contra San Antonio Spurs, no dia 14 de julho, quando fez 35 pontos e 11 rebotes.

Continua após a publicidade

“Obviamente, é diferente na liga de verão em comparação com a temporada regular”, disse Filipowski. “Estou apenas tentando ser eu mesmo agora. Seja como for, é assim que vai ser na temporada. Vou aproveitar ao máximo dessa forma.”

Leia mais!

Além de revelar o MVP da Summer League, a NBA também divulgou os dois melhores quintetos do campeonato. Vale lembrar que o Charlotte Hornets sagrou-se campeão da última edição ao vencer o Sacramento Kings na final.

Continua após a publicidade

Na decisão, Kon Knueppel foi o cestinha do Charlotte Hornets no triunfo por 83 a 78. O calouro, quarta escolha do Draft, fez 21 pontos, enquanto Ryan Kalkbrenner somou 15 pontos e nove rebotes. Por outro lado, Isaac Jones ficou com um duplo-duplo ao fazer 24 pontos e 11 rebotes.

Veja, então, os dois quintetos ideais da Summer League da NBA:

Primeiro time: Nique Clifford (Kings), Kyle Filipowski (Jazz), David Jones-Garcia (Spurs), Jordan Miller (Clippers) e Terrence Shannon Jr. (Timberwolves)

Segundo time: Ron Holland (Pistons), Isaac Jones (Kings), Kon Knueppel (Hornets), Ajay Mitchell (Thunder) e KJ Simpson (Hornets)

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA