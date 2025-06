NBA: Dennis Schroder entra no radar do Bucks

Dennis Schroder é um dos alvos do Milwaukee Bucks para a próxima temporada da NBA. De acordo com Brian Windhorst e Tim Bontemps, da ESPN, o alemão está na lista da franquia, que busca um armador para o lugar de Damian Lillard. Afinal, o camisa 0 será desfalque por quase toda a campanha por conta de uma grave lesão no Tendão de Aquiles. Desse modo, o Bucks procura no mercado um agente livre para ser o titular da posição.

“Times rivais suspeitam que o Bucks acabarão na luxury tax (multa que as equipes devem pagar quando excedem o teto salarial), mas manterão a folha salarial abaixo dos US$196 milhões. Desse modo, evitaria o first apron (primeiro nível de multas). Com isso, o time teria acesso à exceção salarial de nível médio (mid-level) de US$14 milhões. Milwaukee vai precisar de uma grande parte dela para pagar um armador titular. Dennis Schroder está na mira do Bucks, juntamente com os outros agentes livres como Tyus Jones e Malcolm Brogdon”, afirmaram os jornalistas da ESPN.

Schroder passou por três times nesta temporada. Começou no Brooklyn Nets, depois foi negociado para o Golden State Warriors e, na trade deadline, desembarcou no Detroit Pistons. Após um começo irregular, o alemão se encontrou no Pistons. O armador, então, se tornou um reserva confiável e ajudou Detroit a chegar aos playoffs. Em 28 jogos, suas médias foram de 10,8 pontos e 5,3 assistências.

Continua após a publicidade

Na pós-temporada da NBA, Dennis Schroder foi muito bem, o que atraiu o interesse do Bucks. Na série contra o New York Knicks, ele alcançou 12,5 pontos e 3,7 assistências. Além disso, acertou 49% dos arremessos de quadra e quase 48% das bolas de três.

Leia mais!

Agora, Schroder é agente livre irrestrito. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da NBA na offseason. A princípio, o Pistons teria interesse em uma renovação com o atleta de 31 anos. Mas, o bom desempenho nos playoffs atraiu interessados, o que complica a sua permanência em Detroit.

Continua após a publicidade

Um fator que pode ajudar o Bucks na contratação do alemão é a garantia de titularidade, com Lillard de fora. Veterano de 12 temporadas na NBA, Schroder vem perambulando pela liga. Suas cinco primeiras campanhas foram no Atlanta Hawks. Mas, nos últimos sete anos, o armador passou por oito equipes. Portanto, uma média de mais de um time por temporada.

Caso feche um novo contrato com o Pistons, Schroder seguirá como reserva. Afinal, o principal jogador do time (Cade Cunningham) atua na sua posição.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA