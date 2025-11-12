NBA define formato e times do All-Star Game

A NBA definiu, na noite dessa terça-feira (11), o formato e os times que vão disputar o All-Star Game de 2026. O evento, que vai acontecer em Los Angeles, no Intuit Dome, nova casa do Los Angeles Clippers no dia 15 de fevereiro, terá três equipes no total, com 24 jogadores. No entanto, pela primeira vez na história, será entre EUA contra estrangeiros.

Serão três times que terão oito jogadores cada. No entanto, o All-Star Game de 2026 terá duas equipes dos EUA e uma de fora do país, com quatro jogos de 12 minutos. Ou seja, um formato que vai impedir placares que ultrapassem os 200 pontos, como foi no último ano.

Então, os times vão jogar duas vezes no total até a final. Primeiro, vamos supor que seja o EUA 1 contra EUA 2. Depois, um de estrangeiros diante de um do EUA 1. Por fim, estrangeiros contra EUA 2. Os dois melhores fazem o quarto e decisivo jogo.

Agora, um detalhe importante para o novo formato do All-Star Game da NBA: a votação será feita entre Leste e Oeste, como nos últimos anos, mas sem a seleção por posições. De acordo com a liga, será a primeira vez que o evento não vai definir por armadores, alas e pivôs.

Os titulares do All-Star Game 2026 da NBA serão definidos como antes: 50% dos votos dos torcedores, 25% dos próprios jogadores e os outros 25% serão dos jornalistas. Então, os cinco titulares de cada lado saem dali.

O processo de como os times dos EUA serão definidos no formato serão determinados em outro momento. No entanto, é certo que, caso os 24 nomes sejam selecionados e a equipe de estrangeiros não tenha oito jogadores ou os dos Estados Unidos fiquem com menos de 16, o comissário Adam Silver vai indicar novos nomes até ter o mínimo de atletas de cada lado. Ou seja, no fim, pode ter até mais do que 24.

Por fim, o critério de desempate será feito pelo saldo de pontos. Os dois com melhor saldo vão à final no quarto jogo do All-Star Game.

A ideia da NBA é ter jogos realmente competitivos, com defesas tentando impedir o adversário de pontuar no novo formato. É mais uma tentativa de Adam Silver de deixar o All-Star Game interessante para o público no ginásio e para quem acompanha pela TV ou dispositivos.

