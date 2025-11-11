NBA: Reforço do Lakers, Marcus Smart faz história

O veterano Marcus Smart fez história no último jogo pelo Los Angeles Lakers na NBA. Na vitória angelina diante do Charlotte Hornets, o ala-armador conseguiu sete roubos de bola. Desse modo, o camisa 36 alcançou a maior marca por um jogador da franquia em 29 anos.

Continua após a publicidade

A atuação de Marcus Smart mostrou como ele ainda é um dos grandes defensores da NBA. Na temporada, aliás, o veterano do Lakers é o terceiro em roubos de bola por jogo, com média de 2.3. Ele está atrás apenas de Cason Wallace, do Oklahoma City Thunder, e Dyson Daniels, do Atlanta Hawks.

Smart, desta forma, é também um dos pilares do Los Angeles Lakers em um bom início de temporada. Com a quarta melhor campanha do Oeste, a franquia angelina usou o veterano como titular em sete de 11 jogos.

Continua após a publicidade

Além da qualidade defensiva, Smart ainda tem brilhado como líder. Enquanto LeBron James segue lesionado, o ala-armador é uma das principais vozes do elenco. O espírito de liderança, aliás, foi um dos pontos destacados pelos companheiras de equipe antes do início de temporada. Segundo Austin Reaves, o ex-Boston Celtics é uma espécie de técnico em quadra.

Leia mais!

“Acho que o principal dele é a comunicação, sua liderança”, destacou Austin Reaves. “A forma como ele fala durante o treino, mesmo quando não está participando 100%. A atenção dele aos detalhes, a forma como pode ser um técnico dentro de quadra às vezes. Então, isso é muito importante para nós. É algo nós que precisamos”.

Continua após a publicidade

Marcus Smart também se destaca pelo Lakers na NBA por não ter um ego inflado. Desde que chegou a Los Angeles, o objetivo do veterano é apenas contribuir da melhor forma possível. Antes do início da temporada, por exemplo, ele garantiu que não se importava se seria titular ou reserva. Segundo ele, o seu papel vai muito além da titularidade.

“Não importa”, respondeu Marcus Smart. “Eu estou aqui para vencer, seja qual for o papel. É isso. Mas é como tenho dito, não importa se começo jogando ou vou sair do banco, minha presença será sentida”.

Por fim, em nove jogos pelo Lakers, Smart tem médias de dez pontos, 3.6 assistências e 2.2 rebotes, bem como 2.3 roubos de bola por partida.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA