NBA confirma erro em lance de Tyrese Haliburton nos playoffs

Tyrese Haliburton foi mais uma vez decisivo para o Indiana Pacers nos playoffs da NBA. O astro pegou o rebote ofensivo e acertou a cesta de três que deu a vitória ao time sobre o Cleveland Cavaliers, por 120 a 119, na terça-feira (6). Então, a equipe abriu 2 a 0 na série e está mais próxima das finais do Leste.

O lance de Tyrese Haliburton, no entanto, não era para ter acontecido. De acordo com Bret Siegel, do site ClutchPoints, a NBA confirmou que houve um erro dos árbitros na jogada do armador do Pacers. Isso porque deveria ter sido marcada uma violação. Assim, ela levaria a bola ao alto no meio da quadra, em vez do astro ter pego o rebote.

“Vários jogadores entraram no garrafão e cruzaram a linha de três pontos antes da bola ir para jogo no lance livre. Além disso, o arremessador ultrapassou a linha do lance livre antes que a bola tocasse o aro”, disse o relatório da NBA nos playoffs. “Então, os árbitros deveriam ter parado o lance e realizado uma bola ao alto no centro da quadra”.

Em vez da marcação, Tyrese Haliburton conseguiu pegar o rebote do próprio lance livre. Assim, voltou para o perímetro com o Pacers perdendo por 119 a 117 e acertou uma cesta de três. No fim, Indiana venceu por 120 a 119 e conseguiu vencer o Cavaliers fora de casa.

No entanto, se os árbitros da NBA tivessem marcado, é provável que Tyrese Haliburton acertasse a cesta da vitória no segundo jogo do confronto de playoffs. Afinal, a dez segundos do fim, Cavaliers e Pacers disputariam a bola ao alto. Portanto, mesmo que Indiana recuperasse o ataque, o armador teria menos tempo para decidir.

Ademais, a NBA admitiu outros erros nos minutos decisivos do duelo nos playoffs. A primeira, aliás, foi uma violação de garrafão de diversos jogadores no lance livre de Pascal Siakam, antes da enterrada de Aaron Nesmith. A segunda foi falta de Donovan Mitchell, que deveria ter sido uma violação de três segundos na tentativa de bandeja de Haliburton.

Os erros admitidos pela NBA foram listados no relatório dos últimos dois minutos de jogo nos playoffs. Em toda a pós-temporada, a liga tem analisado as jogadas dos minutos decisivos e apontado se houve ou não erro dos árbitros.

Por fim, o Jogo 3 entre Pacers e Cavaliers pelos playoffs da NBA está marcado para sexta-feira (9). Com Indiana à frente, os times viajam para o Gainbridge Fieldhouse, onde se enfrentam a partir das 20h30 (horário de Brasília).

