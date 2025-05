NBA: Chet Holmgren tenta explicar vitória do Timberwolves

O Oklahoma City Thunder sofreu uma derrota histórica no Jogo 3 diante do Minnesota Timberwolves. Após vencer os dois primeiros duelos das finais do Oeste, a equipe perdeu por 143 a 101, na noite desse sábado (24), e viu o adversário reduzir a série em 2 a 1. Para Chet Holmgren, a derrota recente na NBA tem apenas uma explicação: o Timberwolves dominou o jogo do início ao fim.

“Não é complicado explicar a derrota para o Timberwolves”, disse Holmgren. “Os jogadores de Minnesota foram para onde quiseram. Fizeram o que quiseram. Então, nós não os paramos”.

O domínio do Timberwolves contra o Thunder no Jogo 3 dos playoffs da NBA foi evidente. Isso porque a equipe de Minnesota acertou 50% das tentativas de três pontos, alcançou 30 assistências e venceu a batalha nos rebotes por 50 a 31. Assim, não deu qualquer chance de Oklahoma City reagir.

“O Timberwolves manteve o pé no acelerador hoje à noite e nós não conseguimos ganhar tração no jogo”, disse o técnico Mark Daigneault, após a derrota do Thunder na NBA. “Achei que a pressão defensiva e a força física do adversário se destacaram logo no começo. O primeiro soco na partida saiu de Minnesota”.

O estilo físico de Minnesota minou também o ataque do Thunder. Chet Holmgren, por exemplo, foi limitado a dez pontos pelo Timberwolves no duelo pelos playoffs da NBA. O recém-coroado MVP, Shai Gilgeous-Alexander, por sua vez, alcançou apenas 14 pontos, sendo sua pior atuação em 2024/25.

Gilgeous-Alexander, inclusive, vinha com médias de 34,5 pontos na série contra o Timberwolves na NBA. Desse modo, conseguir miná-lo foi parte importante no resultado conquistado por Minnesota.

“Fomos mais agressivos em todos os lugares. Ficamos um pocuo mais cuidados ao redor de Shai, não cometemos faltas. Ele é um jogador fenomenal, não vai ter muitas noites como essa. Então, estamos felizes com isso e já vamos pensar no jogo de segunda”, disse o técnico Chris Finch.

Por fim, Gilgeous-Alexander minimizou a derrota e manteve o otimismo para o Jogo 4. O duelo entre Thunder e Timberwolves pelos playoffs da NBA acontece nesta segunda-feira (26), a partir das 21h30 (horário de Brasília), novamente em Mineápolis. Portanto, é a chance de Oklahoma City retomar as redéas da série.

“Você leva um soco, levanta de novo”, disse Gilgeous-Alexander. “É sobre reagir, e esse é o próximo desafio. Levamos um soco na cara hoje. No próximo jogo, vamos levantar ou não, e aí vamos perder. Então, temos que decidir.”

