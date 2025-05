NBA: Celtics atualiza informações sobre Jrue Holiday

Jrue Holiday deve reforçar o Boston Celtics nos playoffs da NBA. O armador foi desfalque da equipe nos últimos três jogos da série contra o Orlando Magic. No entanto, neste domingo (4), a equipe médica não listou nenhum jogador celta no relatório de lesões.

Holiday desfalcou o Celtics no Jogo 2 da série contra o Orlando Magic devido a uma distensão na coxa. Após a lesão do armador, assim, o time perdeu uma partida para o adversário, mas conseguiu encerrar o duelo em cinco jogos. Enquanto isso, o astro teve tempo para se recuperar.

Desse modo, é provável que Holiday esteja no Jogo 1 entre Celtics e New York Knicks. As equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira (5) pelas semifinais dos playoffs do Leste.

Com Holiday em quadra, o Celtics ganha um reforço importante. Em especial, para conter Jalen Brunson. O armador vem de grande série contra o Detroit Pistons, com médias de 31.5 pontos, 8.2 assistências e quatro rebotes. Além disso, fez a cesta da vitória que garantiu a vaga na próxima fase da NBA. Portanto, o camisa 4 deve ser o principal defensor do camisa 1 de New York.

O próprio técnico do Celtics, inclusive, sinalizou a importância do retorno de Jrue Holiday na NBA. Segundo ele, o duelo contra Knicks será físico e vai demandar um esforço na defesa para conter a dupla Brunson e Karl-Anthony Towns.

“Ótimo técnico, ótimo elenco, ótimo time. Você vê o que o Knicks conseguiu fazer ao longo da temporada e nos playoffs até agora com os dois principais jogadores, mas também a maneira como os outros conseguem impactar o jogo. Será uma série física, que só deve ter sua decisão nos detalhes”, disse Joe Mazzulla, técnico do Celtics na NBA.

Mazulla ainda mostrou preocupação com os lances livres do Knicks. Brunson, afinal, teve média de nove tentativas por jogo na primeira rodada contra o Pistons. Desse modo, o técnico do Celtics indicou que Holiday e os demais defensores devem ser firmes, mas evitar contatos excessivos.

“Você precisa saber defender sem fazer faltas, pegar rebotes, cuidar da bola, fazer bem e ter mais algumas variações na defesa. Afinal, o Knicks consegue lidar muito bem com o garrafão e criam vários bons arremessos”, completou Mazzulla.

Por fim, na temporada da NBA, Holiday teve médias de 11.1 pontos e 3.9 assistências por jogo. Então, nos playoffs, teve dez pontos, 5.5 assistências e 3.5 rebotes, antes de se lesionar.

