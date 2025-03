NBA: Camisa de Michael Jordan é vendida por valor incrível

A primeira camisa de Michael Jordan na NBA foi leiloada por US$ 4.21 milhões. O uniforme, com o número 23, foi usado pelo ídolo do Chicago Bulls em suas primeiras partidas na temporada 1984/85. De acordo com a ESPN, a Sotheby’s vendeu o item em leilão na quarta-feira (26) para um comprador não revelado.

A camisa de Jordan, assim, é a quinta mais cara na história da NBA em um leilão. À frente, está o uniforme usado por ele em 17 jogos da temporada 1996/97 (4.7 milhões) e o de Wilt Chamberlain no Jogo 5 das finais de 1992 pelo Los Angeles Lakers (US$ 4.9 milhões). A segunda mais cara, por sua vez, é a usada e autografada por Kobe Bryant em sua temporada de MVP (US$ 5.85 milhões). Por fim, a camisa mais valiosa de todos os tempos é a Jordan no The Last Dance (US$ 10.09 milhões).

Antes da venda desta quarta-feira, a camisa de Jordan passou por uma longa análise. A empresa MeiGray, em conjuntou com o grupo de análise forense Proven Data, identificou o uniforme em partidas de pré-temporada de 1984, nos dias 5, 7, 13 e 18 de outumrbo. Então, em carta enviada à Sotheby’s, afirmou que foi a “primeira usada pelo craque na NBA”.

A camisa do Bulls na NBA passou ainda por análise da Sports Investors Authenticated. No entanto, diferente da avaliação anterior, essa apenas confirmou o uso nos jogos de 7 e 13 de outubro. Ainda assim, confirmou a autenticidade do uniforme.

O primeiro jogo de Michael Jordan com a camisa na NBA aconteceu em 5 de outubro de 1984. Diante do Indiana Pacers, o craque usou a camisa 23 pela primeira vez na carreira, em frente a 2 mil torcedores em Peoria, Illinois.

A camisa ainda apresentava sinais de reutilização por um outro jogador do Bulls na NBA. Afinal, na parte de trás, há manchas escuras perto do nome e dos números, o que indicou que havia a identididade de outro atleta, antes de Jordan. A parte frontal, enquanto isso, exibe uma grande assinatura do ex-astro, com a dedicatória: ‘My Very Best‘ à direita do número 23.

Por fim, essa não é a primeira vez que essa camisa de Jordan é leiloada. Em 2009, ela foi vendida pela Grey Flannel Auctions por US$ 66 mil. Na época, o lote tinha uma carta do Bulls de maio de 1995, com a mensagem: “Se essa camisa teve uma troca de número e nome, parece que você tem a primeira camisa que esta franquia deu a Michael Jordan”.

