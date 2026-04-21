NBA: Brandon Ingram tem atuação ruim em novo revés do Raptors

O Toronto Raptors sofreu mais uma derrota na série de playoffs da NBA contra o Cleveland Cavaliers, com direito a uma péssima atuação de Brandon Ingram. Nessa segunda-feira (20), o time canadense perdeu por 115 a 105. Com isso, o Cavs abriu 2 a 0 no confronto. Agora, o embate vai para Toronto.

Cestinha do Raptors na temporada, Brandon Ingram foi muito mal no jogo 2. Afinal, o ala anotou sete pontos em 36 minutos. Além disso, acertou apenas três dos 15 arremessos que tentou (20%). Para completar a noite ruim, o jogador de 28 anos cometeu cinco turnovers.

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Ao final do duelo, Ingram reconheceu a atuação ruim. No entanto, o ala disse que vai seguir arremessado e sendo agressivo. Desse modo, ele espera retomar um bom ritmo nos próximos dois jogos em Toronto.

“Então, quando você arremessa muito, pode acontecer de errar mais também. Mas eu gostei dos arremessos que tive hoje. Vou continuar sendo agressivo. Além disso, preciso fazer um trabalho melhor para manter a defesa em dúvida, e envolver meus companheiros enquanto continuo a fazer os arremessos. Cada jogo é diferente. A gente se ajusta. E eu não vou errar todos os meus arremessos”, contou Ingram.

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Em 2025/26, Brandon Ingram foi um dos destaques do Raptors, tanto que conseguiu uma vaga no All-Star da NBA pela segunda vez na carreira. Assim, em 77 jogos, ele teve médias de 21,5 pontos, 5,6 rebotes e 3,7 assistências. Além disso, o ala acertou 38,2% das bolas de três pontos.

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Já o técnico do Raptors, Darko Rajakovic, defendeu Ingram. De acordo com o treinador, o ala é uma peça essencial do time. Assim, ele espera que o jogador não mude o estilo de jogo. Ou seja, Darko quer que Ingram siga tentando os arremessos. Além disso, o técnico ironizou a arbitragem, já que o astro não foi uma vez sequer à linha do lance livre.

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“O Brandon é um jogador muito importante para nós. Mas a bola não entrou hoje. Precisamos que ele continue sendo agressivo e arremessando. Ele tem o meu total apoio. Enfim, ele vai acertar os arremessos nos próximos jogos”.

“Além disso, achei que ele estava se posicionando bem na quadra. O Cavs está jogando com muita fisicalidade. Aliás, eles se orgulham dessa fisicalidade. Eles marcam o Brandon com muita dureza, muito contato. Para mim, é interessante que ele não tenha cobrado nenhum lance livre hoje. De certa forma, isso é interessante”, disse o técnico.

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O detalhe é que, no jogo 1 diante do Cavaliers, Brandon Ingram também não repetiu o bom desempenho da fase regular da NBA. Apesar dos 17 pontos, o astro fez apenas nove arremessos. Em média, ele arremessa quase 17 vezes por partida. Mas o camisa 3 foi agressivo em direção à cesta, tanto que cobrou dez lances livres.

Raptors e Cavaliers voltam à quadra nesta quinta-feira (23). Jogando em casa, o time canadense espera se recuperar na série. A bola vai subir às 21h (horário de Brasília). O duelo terá a transmissão do Amazon Prime Video.