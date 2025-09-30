NBA: Brad Stevens explica saída de Al Horford do Celtics

Na reapresentação do Boston Celtics para a próxima temporada da NBA, o gerente-geral da franquia, Brad Stevens, falou sobre a saída de Al Horford. Após sete temporadas pela equipe, o veterano assinou um contrato de múltiplos anos com o Golden State Warriors. Segundo o dirigente, o Celtics tentou manter o dominicano. No entanto, as limitações salariais impediram a renovação do vínculo.

Continua após a publicidade

“Al Horford merece o direito de escolher o time nessa altura da carreira. Tentamos mantê-lo na equipe. Aliás, tanto ele como Luke Kornet. Mas como vocês podem ver, estávamos em uma situação limitada em termos salariais. Enfim, não o culpo por nada. Al teve um grande impacto em nossa franquia”, afirmou Stevens.

Na última temporada, o Celtics teve a terceira maior folha salarial da NBA: cerca de US$193 milhões. Só ficou atrás de Phoenix Suns (US$210 milhões) e Minnesota Timberwolves (US$199 milhões). Desse modo, a equipe estava acima do segundo nível de multas da liga (second apron). Então, esse era o preço a se pagar por conta do título de 2024.

Continua após a publicidade

Mas após a grave lesão de Jayson Tatum no tendão de Aquiles direito, a franquia mudou a rota. Então, sem grandes aspirações na próxima temporada da NBA, o Celtics abriu mão de alguns campeões de 2024, como Al Horford. Além do dominicano, o Celtics perdeu outro pivô que era agente livre. Citado por Stevens, Luke Kornet assinou um contrato de quatro anos com o San Antonio Spurs.

Leia mais!

A meta, portanto, passou a ser economizar, diminuir a folha salarial. Como resultado, os titulares Jrue Holiday e Kristaps Porzingis saíram através de trocas. O armador foi para o Portland Trail Blazers, enquanto o pivô letão reforçou o Atlanta Hawks. Com as negociações, o Celtics deixou o (second apron).

Continua após a publicidade

Dessa forma, o Celtics terá um garrafão novo em 2025/26. Até o momento, o técnico Joe Mazzulla tem à sua disposição quatro pivôs pouco confiáveis: Chris Boucher, Luka Garza, Neemias Queta e Xavier Tillman. Vale dizer que ainda resta uma vaga no elenco.

De acordo com Adam Himmelsbach, do jornal Boston Globe, a lesão de Tatum e as saídas de outros jogadores motivaram Horford a buscar novos ares.

“Uma fonte da NBA me disse que a lesão de Jayson Tatum e outras saídas do elenco influenciaram a decisão final de Al Horford. Ainda assim, foi bastante difícil para Horford deixar o Celtics. Afinal, ele considera Boston como um segundo lar”, revelou Himmelsbach.

Continua após a publicidade

Fora do Celtics, Al Horford vai para sua 19ª temporada como jogador da NBA. No Warriors, o dominicano deverá formar o garrafão titular ao lado de Draymond Green. Terceira escolha do Draft de 2007, o veterano já fez 1.138 jogos na liga. Suas médias da carreira são de 12,9 pontos, 7,9 rebotes e 3,2 assistências.

Por fim, Horford possui cinco seleções para o All-Star da NBA (2010, 2011, 2015, 2016 e 2018). Além disso, foi eleito para o terceiro time ideal da liga (2011) e o segundo quinteto de defesa (2018). Apesar da idade, o dominicano se mantém útil nos dois lados da quadra.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA