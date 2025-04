NBA anuncia suspensão de cinco jogadores após briga

A NBA anunciou a suspensão de cinco jogadores de Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons após a briga entre as equipes, no último domingo (30). Donte DiVicenzo e Naz Reid. Ron Holland e Marcus Sasser, receberam um jogo de punição cada. Isaiah Stewart, porém, recebeu dois jogos por conta de seu “histórico de condutas em quadra”.

Dessa forma, além dos cinco, outros dois técnicos foram expulsos do jogo, dando no total sete excluídos. DiVincenzo, Reid, Stewart, Sasser e Holland foram expulsos, assim como o técnico do Detroit, JB Bickerstaff, e o assistente do Minnesota, Pablo Prigioni.

Stewart e DiVincenzo vinham trocando ofensas em quadra antes da confusão. Então, o pivô do Pistons recebeu uma falta técnica por empurrar o armador do Minnesota após sofrer uma falta. As equipes foram separadas antes que a situação piorasse.

Logo depois, Holland fez uma falta dura em Reid enquanto ele ia para o garrafão. Reid se irritou com o fato de Holland não ter tentado disputar a bola e começou a gritar e apontar para ele, o que levou os times a se reunirem de novo. Com cerca de oito minutos restantes no primeiro tempo, DiVincenzo saiu em defesa do companheiro e jogou adversário no chão.

As duas equipes começaram a se empurrar, levando a confusão para as primeiras fileiras atrás da cesta. A briga durou vários minutos. Alguns jogadores, como Reid, Holland e DiVincenzo, precisaram ser contidos ainda mais depois. Foi então que os técnicos discutiram.

Dessa forma, a NBA busca colocar um ponto final no episódio ao anunciar a suspensão dos cinco jogadores após a briga.

O Timberwolves venceu a partida com boa atuação de Anthony Edwards. Perguntado sobre como ele e Julius Randle fizeram o time focar na partida após a briga, Edwards disse ser simples.

“Se vamos brigar, que briguemos. Eles foram expulsos e nós também. Então, agora é hora de brigar na quadra. Se não der pra trocar soco, vamos jogar melhor”, disse após o jogo.

Enquanto Minnesota briga para confirmar uma ida direta aos playoffs da NBA, o Pistons tenta ficar entre os quatro primeiros do leste. Mesmo o momento sendo diferente, contudo, as duas equipes têm campanhas parecidas. Do lado do Timberwolves, 43 vitórias e 32 derrotas, enquanto Detroit tem 42 e 33.

