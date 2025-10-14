NBA: Analista faz previsão ousada para temporada de Ivica Zubac

Ivica Zubac fez a sua melhor temporada na NBA em 2024/25, tanto que ele foi finalista ao prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP). Mas para Brian Windhorst, da ESPN, o pivô do Los Angeles Clippers terá um desempenho ainda melhor na próxima campanha. Durante o podcast The Hoop Collective, o analista fez uma previsão ousada sobre Zubac.

Continua após a publicidade

“Vou dizer uma coisa. Ivica Zubac vai ser All-NBA nesta temporada. Sim, ele vai. Zubac parece incrível. Estou te dizendo. O Clippers vai usar muito ele no ataque. E ele está pronto para um papel maior”, afirmou o jornalista.

Já o colega de Windhorst, Tim MacMahon, mostrou ceticismo em relação à previsão sobre Zubac. Afinal, fazer parte dos times ideais da NBA significa que o croata será um pivô top 3 em 2025/26. Na campanha passada, Nikola Jokic, Evan Mobley e Karl-Antthony Towns foram os eleitos.

Continua após a publicidade

“Você quer me dizer que Ivica Zubac será um dos três melhores pivôs da NBA nesta temporada? Eu diria que é um palpite ousado. Mas tudo bem, podemos conversar sobre isso”, rebateu MacMahon.

Em 2024/25, Zubac teve as melhores médias da carreira: 16,8 pontos e 12,6 rebotes, em 80 jogos. Dessa forma, o pivô foi o segundo mais votado na eleição para o MIP. No entanto, o ala-armador Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, conquistou a prêmio. Além disso, o jogador do Clippers foi eleito para o segundo time de defesa da NBA.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Agora, Zubac vai para sua décima temporada na NBA. Seus dois primeiros anos foram no Los Angeles Lakers, mas na trade deadline de 2019, o pivô foi trocado para o outro time da cidade. No Clippers, o croata ganhou espaço e evoluiu como jogador. Em conversa com o portal Clutch Points, Zubac revelou que está ansioso para que o time faça uma ótima campanha.

“A última temporada foi muito divertida. Quando comecei a campanha, eu sabia que teria um papel maior no ataque, que jogaria mais. Me preparei para essa função e tentei aproveitar ao máximo. Muita gente nos descartou, mas estávamos focados. Trouxemos caras muito bons na defesa. Foi uma alegria jogar todas as noites, estar em quadra por tantos minutos, competir e, no final, vencer 50 jogos. Ninguém imaginava isso”.

Continua após a publicidade

“Gostei bastante do que o nosso time fez nesta offseason. Estamos confiantes. Afinal, este elenco parece muito bom no papel. Estou animado para para ver como tudo se desenrola em quadra. Acho que resolvemos todas as nossas fraquezas. Enfim, eu realmente gostei de todas as mudanças. Então, agora depende de nós”, disse Zubac.

Hoje, o Clippers é considerado o quinto melhor time do Oeste para 2025/26, de acordo com o site oficial da NBA. Na última temporada, a equipe fez a quinta melhor campanha da conferência. Mas nos playoffs, o time caiu logo na primeira rodada, após uma série de sete jogos contra o Denver Nuggets.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA