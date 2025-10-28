NBA 2025/26 – Rodada de 28 de outubro

Acompanhe com o Jumper Brasil os cinco jogos desta terça-feira

NBA rodada 28 outubro Fonte: Reprodução / X

NBA – Rodada de 28 de outubro

Acompanhe com a gente os  jogos da rodada da NBA nesta terça-feira, 28 de outubro. O Amazon Prime Video exibe dois duelos: New York Knicks x Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers x Golden State Warriors.

Além disso, o invicto Philadelphia 76ers visita o Washington Wizards. Já na Flórida, o Miami Heat recebe o Charlotte Hornets. O atual campeão, Oklahoma City Thunder, por sua vez, enfrenta o Sacramento Kings diante de sua torcida.

Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Philadelphia 76ers x Washington Wizards – 20h (League Pass)
Charlotte Hornets x Miami Heat – 20h30 (League Pass)
New York Knicks x Milwaukee Bucks – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)
Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder – 21h (League Pass)
Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 0h (Amazon Prime Video / League Pass)

Leia mais!

