NBA 2025/26 – Rodada de 27 de outubro

NBA – Rodada de 27 de outubro
Acompanhe com a gente os 11 jogos da rodada da NBA nesta segunda-feira, 27 de outubro. O Disney+ vai exibir dois duelos: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons e Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves.
Ou seja, Donovan Mitchell contra Cade Cunningham. Hoje, Cavs e Pistons são apontados como algumas das principais força do Leste. Por outro lado, Nikola Jokic e companhia terão pela frente o Timberwolves sem Anthony Edwards (lesionado).
Além disso, o Philadelphia 76ers recebe o Orlando Magic. Já no Texas, o Dallas Mavericks enfrenta o atual campeão Oklahoma City Thunder. E, na Califórnia, fechando a rodada, dois duelos: Memphis Grizzlies x Golden State Warriors e Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers.
Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Disney+ / League Pass)
Orlando Magic x Philadelphia 76ers – 20h (League Pass)
Atlanta Hawks x Chicago Bulls – 21h (League Pass)
Brooklyn Nets x Houston Rockets – 21h (League Pass)
Boston Celtics x New Orleans Pelicans – 21h (League Pass)
Toronto Raptors x San Antonio Spurs – 21h (League Pass)
Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks – 21h30 (League Pass)
Phoenix Suns x Utah Jazz – 22h (League Pass)
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Disney+ / League Pass)
Memphis Grizzlies x Golden State Warriors – 23h (League Pass)
Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers – 23h30 (League Pass)
