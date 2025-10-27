NBA 2025/26 – Rodada de 27 de outubro

Acompanhe com o Jumper Brasil os 11 jogos desta segunda-feira

NBA rodada 27 outubro Fonte: Reprodução / X

NBA – Rodada de 27 de outubro

Acompanhe com a gente os 11 jogos da rodada da NBA nesta segunda-feira, 27 de outubro. O Disney+ vai exibir dois duelos: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons e Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves.

Continua após a publicidade

Ou seja, Donovan Mitchell contra Cade Cunningham. Hoje, Cavs e Pistons são apontados como algumas das principais força do Leste. Por outro lado, Nikola Jokic e companhia terão pela frente o Timberwolves sem Anthony Edwards (lesionado).

Além disso, o Philadelphia 76ers recebe o Orlando Magic. Já no Texas, o Dallas Mavericks enfrenta o atual campeão Oklahoma City Thunder. E, na Califórnia, fechando a rodada, dois duelos: Memphis Grizzlies x Golden State Warriors e Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers.

Continua após a publicidade

Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Disney+ / League Pass)
Orlando Magic x Philadelphia 76ers – 20h (League Pass)
Atlanta Hawks x Chicago Bulls – 21h (League Pass)
Brooklyn Nets x Houston Rockets – 21h (League Pass)
Boston Celtics x New Orleans Pelicans – 21h (League Pass)
Toronto Raptors x San Antonio Spurs – 21h (League Pass)
Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks – 21h30 (League Pass)
Phoenix Suns x Utah Jazz – 22h (League Pass)
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Disney+ / League Pass)
Memphis Grizzlies x Golden State Warriors – 23h (League Pass)
Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers – 23h30 (League Pass)

Continua após a publicidade

Leia mais!

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Nikola Jokic e Jamal Murray brilham e Nuggets bate Timberwolves
Últimas Notícias Thumbnail
Patrick Mahomes brilha no segundo tempo e Chiefs bate Commanders na NFL
Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Jogo de Austin Reaves em vitória do Lakers é histórico
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.