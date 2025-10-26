NBA 2025/26 – Rodada de 26 de outubro

NBA – Rodada de 26 de outubro
Acompanhe com a gente os nove jogos da rodada da NBA neste domingo, 26 de outubro. O Prime Video vai exibir dois duelos: Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers x Sacramento Kings. Ou seja, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic estarão na tela do streaming da Amazon.
Além disso, o Detroit Pistons recebe o Boston Celtics. Já na Flórida, o Miami Heat enfrenta o New York Knicks. No Texas, o Dallas Mavericks recebe o Toronto Raptors. E, na Califórnia, por sua vez, o Los Angeles Clippers pega o Portland Trail Blazers.
Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Brooklyn Nets x San Antonio Spurs – 15h (League Pass)
Boston Celtics x Detroit Pistons – 16h30 (League Pass)
Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers – 19h (Amazon Prime Video / League Pass)
New York Knicks x Miami Heat – 19h (League Pass)
Charlotte Hornets x Washington Wizards – 19h (League Pass)
Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves – 20h (League Pass)
Toronto Raptors x Dallas Mavericks – 20h30 (League Pass)
Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers – 22h (League Pass)
Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 22h (Amazon Prime Video / League Pass)
Leia mais!
- Vote: Candidatos a prêmios da NBA, playoffs e campeão
- Guia da temporada 2025/26 da NBA
- NBA 2025/26: Calendário de transmissões da TV para o Brasil
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA