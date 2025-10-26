NBA 2025/26 – Rodada de 26 de outubro

NBA – Rodada de 26 de outubro

Acompanhe com a gente os nove jogos da rodada da NBA neste domingo, 26 de outubro. O Prime Video vai exibir dois duelos: Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers x Sacramento Kings. Ou seja, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic estarão na tela do streaming da Amazon.

Além disso, o Detroit Pistons recebe o Boston Celtics. Já na Flórida, o Miami Heat enfrenta o New York Knicks. No Texas, o Dallas Mavericks recebe o Toronto Raptors. E, na Califórnia, por sua vez, o Los Angeles Clippers pega o Portland Trail Blazers.

Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs – 15h (League Pass)

Boston Celtics x Detroit Pistons – 16h30 (League Pass)

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers – 19h (Amazon Prime Video / League Pass)

New York Knicks x Miami Heat – 19h (League Pass)

Charlotte Hornets x Washington Wizards – 19h (League Pass)

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves – 20h (League Pass)

Toronto Raptors x Dallas Mavericks – 20h30 (League Pass)

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers – 22h (League Pass)

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 22h (Amazon Prime Video / League Pass)

