NBA 2025/26 – Rodada de 25 de outubro

NBA – Rodada de 25 de outubro
Acompanhe com a gente os cinco jogos da rodada da NBA neste sábado, 25 de outubro. A ESPN 2 e o Disney+ vão exibir o duelo entre Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks.
Além disso, o Orlando Magic recebe o Chicago Bulls. Já na Philadelphia, o 76ers enfrenta o Charlotte Hornets. Em Memphis, por sua vez, o Grizzlies recebe o Indiana Pacers. E, no Colorado, o Denver Nuggets pega o Phoenix Suns.
Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Chicago Bulls x Orlando Magic – 20h (League Pass)
Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks – 20h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers – 20h30 (League Pass)
Indiana Pacers x Memphis Grizzlies – 21h (League Pass)
Phoenix Suns x Denver Nuggets – 22h (League Pass)
Leia mais!
- Vote: Candidatos a prêmios da NBA, playoffs e campeão
- Guia da temporada 2025/26 da NBA
- NBA 2025/26: Calendário de transmissões da TV para o Brasil
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA