NBA 2025/26 – Rodada de 25 de outubro

Acompanhe com o Jumper Brasil os cinco jogos deste sábado

NBA rodada 25 outubro Fonte: Reprodução / X

NBA – Rodada de 25 de outubro

Acompanhe com a gente os cinco jogos da rodada da NBA neste sábado, 25 de outubro. A ESPN 2 e o Disney+ vão exibir o duelo entre Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks.

Além disso, o Orlando Magic recebe o Chicago Bulls. Já na Philadelphia, o 76ers enfrenta o Charlotte Hornets. Em Memphis, por sua vez, o Grizzlies recebe o Indiana Pacers. E, no Colorado, o Denver Nuggets pega o Phoenix Suns.

Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Chicago Bulls x Orlando Magic – 20h (League Pass)
Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks – 20h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers – 20h30 (League Pass)
Indiana Pacers x Memphis Grizzlies – 21h (League Pass)
Phoenix Suns x Denver Nuggets – 22h (League Pass)

