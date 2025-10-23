NBA 2025/26 – Rodada de 23 de outubro

NBA – Rodada de 23 de outubro

Acompanhe com a gente os dois jogos da rodada da NBA nesta quinta-feira, 23 de outubro. A ESPN 2 e o streaming Disney+ vão exibir os duelos.

Continua após a publicidade

O primeiro jogo é uma reedição das finais deste ano. Afinal, o vice Indiana Pacers recebe o campeão Oklahoma City Thunder. Mas desta vez, o time da casa não terá o seu principal jogador à disposição (Tyrese Haliburton). O Thunder, por outro lado, terá o desfalque de Jalen Williams.

Já na partida de fundo, o Golden State Warriors enfrenta o Denver Nuggets diante de sua torcida. Stephen Curry de um lado, Nikola Jokic do outro. Ou seja, um duelo imperdível entre as equipes de duas das maiores estrelas da NBA atual.

Continua após a publicidade

Por fim, ambas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers – 20h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Denver Nuggets x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Leia mais!

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA