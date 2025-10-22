NBA 2025/26 – Rodada de 22 de outubro

NBA – Rodada de 22 de outubro
Acompanhe com a gente os 12 jogos da rodada da NBA nesta quarta-feira, 22 de outubro. A ESPN 2 e o Disney+ vão exibir dois deles.
No primeiro jogo, o Cleveland Cavaliers recebe o New York Knicks. Ou seja, os dois melhores times do Leste se enfrentam logo no início da campanha.
Já na partida de fundo teremos o clássico texano entre San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. Diante da torcida, o Mavs do novato sensação Cooper Flagg recebe o Spurs do jovem astro Victor Wembanyama.
Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Brooklyn Nets x Charlotte Hornets – 20h (League Pass)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Miami Heat x Orlando Magic – 20h (League Pass)
Toronto Raptors x Atlanta Hawks – 20h30 (League Pass)
Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 20h30 (League Pass)
Detroit Pistons x Chicago Bulls – 21h (League Pass)
New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies – 21h (League Pass)
Washington Wizards x Milwaukee Bucks – 21h (League Pass)
Los Angeles Clippers x Utah Jazz – 21h (League Pass)
San Antonio Spurs x Dallas Mavericks – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Sacramento Kings x Phoenix Suns – 23h (League Pass)
Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers – 23h (League Pass)
