NBA 2025/26 – Rodada de 22 de outubro

Acompanhe com o Jumper Brasil os 12 jogos desta quarta-feira

Fonte: Reprodução / X

NBA – Rodada de 22 de outubro

Acompanhe com a gente os 12 jogos da rodada da NBA nesta quarta-feira, 22 de outubro. A ESPN 2 e o Disney+ vão exibir dois deles.

Continua após a publicidade

No primeiro jogo, o Cleveland Cavaliers recebe o New York Knicks. Ou seja, os dois melhores times do Leste se enfrentam logo no início da campanha.

Já na partida de fundo teremos o clássico texano entre San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. Diante da torcida, o Mavs do novato sensação Cooper Flagg recebe o Spurs do jovem astro Victor Wembanyama.

Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Continua após a publicidade

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets – 20h (League Pass)

Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Continua após a publicidade

Miami Heat x Orlando Magic – 20h (League Pass)

Toronto Raptors x Atlanta Hawks – 20h30 (League Pass)

Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 20h30 (League Pass)

Continua após a publicidade

Detroit Pistons x Chicago Bulls – 21h (League Pass)

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies – 21h (League Pass)

Washington Wizards x Milwaukee Bucks – 21h (League Pass)

Continua após a publicidade

Los Angeles Clippers x Utah Jazz – 21h (League Pass)

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Sacramento Kings x Phoenix Suns – 23h (League Pass)

Continua após a publicidade

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers – 23h (League Pass)

Leia mais!

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Pacers surpreende e mira troca por Walker Kessler
Últimas Notícias Thumbnail
Deandre Ayton explica estreia ruim pelo Lakers: “Confuso”
Últimas Notícias Thumbnail
Erik Spoelstra abre o jogo sobre relação com Bam Adebayo
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.