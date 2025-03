Na volta de LeBron James, Lakers é ofuscado por Bulls e Giddey

O Los Angeles Lakers recebeu o Chicago Bulls na noite de sábado (22), enquanto teve as voltas de LeBron James e Rui Hachimura. Foi o primeiro jogo do camisa 23 em duas semanas, após lesão na virilha. No entanto, o time de Chicago venceu com muita facilidade por 146 a 115.

O Lakers teve muitos problemas com os arremessos de três e errou os cinco primeiros contra o Bulls. Por outro lado, o time de Chicago, especialmente com Coby White, dava sinais de que seria um jogo bem parelho.

Mas Luka Doncic resolveu, em partes, o problema. O astro do Lakers acertou duas cestas de três, enquanto o Bulls seguia pressionava. Então, Doncic fez outra de longa distância para deixar em 27 a 25. E se o esloveno liderava o time de Los Angeles, White fazia um grande início pelo lado dos visitantes. O cestinha deixou em 32 a 31, sendo 16 pontos dele.

LeBron James não estava jogando em seu melhor nível, enquanto o Bulls liderava sobre o Lakers por 46 a 39 nos primeiros minutos do segundo quarto. O técnico JJ Redick pediu tempo, pois seu time estava cometendo muitos erros de ataque e não conseguia acertar de três. Entretanto, a equipe de Chicago abriu dez após cesta do calouro Matas Buzelis.

Enquanto LeBron James não vinha bem, Austin Reaves virou a segunda opção de ataque do Lakers contra um Bulls que tinha respostas imediatas. Reaves cortou para quatro, mas Buzelis ampliou em 57 a 51. Doncic, com mais duas do perímetro, empatou em 59. Ao fim do primeiro tempo, Chicago vencia por 65 a 62.

Leia mais!

Então, na volta do intervalo, o Bulls seguiu abrindo em cima do Lakers, mesmo com LeBron James fazendo duas cestas no começo. Coby White ampliou e deixou Chicago na liderança por 80 a 69. A diferença pulou para 15, após White acertar lance livre por falta técnica de Luka Doncic.

Doncic acertou outras duas de três e cortou para dez, mas Matas Buzelis respondeu na mesma moeda. Assim, o Bulls liderava sobre o Lakers por 97 a 84. LeBron James só conseguiu superar a marca de dez pontos (1543 jogos consecutivos) no fim do terceiro quarto, mas Chicago estava muito forte nos dois lados da quadra. Então, os times foram para o último período com o placar em 104 a 89 para os visitantes. Até ali, Josh Giddey já tinha um triplo-duplo.

Último quarto

Apesar de melhorar a eficiência no arremesso de três, o Lakers seguiu cometendo muitos erros de ataque, o que fez o Bulls aproveitar para abrir vantagem. Mas a defesa também não estava funcionando. Enquanto não conseguia cortar a velocidade da equipe de Chicago, a diferença apenas mostrou quem era melhor até aquele momento. De três, Josh Giddey deixou em 118 a 100.

Mas como o Bulls só ampliava a diferença, JJ Redick sacou seus titulares na metade do quarto período, confirmando a derrota do Lakers. Enquanto isso, Giddey seguia brilhando nos dois lados da quadra. Ele ficou muito perto de um raríssimo quádruplo-duplo.

(31-40) Chicago Bulls 146 x 115 Los Angeles Lakers (43-27)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 36 3 2 2 0 Matas Buzelis 31 2 1 1 0 Josh Giddey 15 10 17 8 0 Kevin Huerter 14 3 2 1 1 Nikola Vucevic 12 12 5 2 1

Três pontos: 19-41 (White: 6-9)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 34 8 6 0 0 Austin Reaves 25 2 5 0 0 LeBron James 17 6 4 3 0 Jaxson Hayes 10 4 2 1 0 Dalton Knecht 6 1 1 1 0

Três pontos: 17-41 (Doncic: 8-13)

(41-30) Golden State Warriors 115 x 124 Atlanta Hawks (34-36)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 25 4 8 1 0 Brandin Podziemski 19 8 4 1 0 Moses Moody 20 4 5 2 1 Jonathan Kuminga 16 2 2 0 0 Quinten Post 11 4 1 0 1

Três pontos: 16-38 (Podziemski: 5-8)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 25 5 10 1 0 Georges Niang 23 2 2 0 0 Onyeka Okongwu 22 12 6 0 2 Caris LeVert 14 2 6 0 0 Dyson Daniels 12 11 6 3 0

Três pontos: 15-36 (Niang: 6-9)

(23-48) Brooklyn Nets 103 x 108 Indiana Pacers (41-29)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Trendon Watford 26 5 1 1 0 Cam Johnson 20 9 5 1 0 Keon Johnson 17 4 1 3 0 Jalen Wilson 13 6 0 0 0 Nic Claxton 9 10 4 0 0

Três pontos: 15-43 (Tyrese Martin: 3-6)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 26 3 6 0 0 Myles Turner 22 8 0 1 3 Tyrese Haliburton 13 8 12 1 0 Bennedict Mathurin 13 4 1 1 1 Obi Toppin 10 5 0 0 0

Três pontos: 11-35 (Turner: 5-10)

(15-55) Washington Wizards 103 x 122 New York Knicks (44-26)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 25 3 3 0 0 Kyshawn George 15 10 4 3 0 Marcus Smart 17 4 3 2 1 Alex Sarr 8 5 1 0 2 AJ Johnson 9 2 3 1 0

Três pontos: 11-36 (Smart: 4-7)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 31 11 1 2 1 Mikal Bridges 27 6 4 3 1 OG Anunoby 23 2 3 2 0 Cameron Payne 13 4 7 1 0 Josh Hart 9 12 2 1 0

Três pontos: 13-35 (Anunoby: 4-5)

(40-30) Milwaukee Bucks 114 x 108 Sacramento Kings (35-35)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 32 17 3 1 1 Brook Lopez 21 3 2 1 1 Kevin Porter 18 3 6 0 0 Taurean Prince 15 1 2 2 1 Kyle Kuzma 14 14 2 0 0

Três pontos: 13-31 (Prince: 3-4)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 22 2 4 1 0 Keon Ellis 20 9 6 0 0 Jonas Valanciunas 18 7 1 0 0 Zach LaVine 16 7 5 0 0 Keegan Murray 13 9 1 0 2

Três pontos: 9-38 (Ellis: 3-5)

