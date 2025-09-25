Na “vibe” de Ben Simmons, Zion Williamson pode brilhar?

É claro que é só pré-temporada e já vimos Ben Simmons fazer, mas será que Zion Williamson consegue mostrar uma versão inédita na NBA? Por mais que o ala do New Orleans Pelicans esteja bem mais magro, seu físico sempre preocupou. Agora, ele tem a chance de dar a volta por cima.

Mas mais do que isso, Zion Williamson tem de dar uma resposta em quadra. Pois nas entrevistas após a sua reapresentação, deu sinais de que quer se “vingar” de quem o criticou. Pode ser ótimo para ele, mas precisa fazer primeiro e falar depois. Sem essa de Zagallo em “vocês vão der que me engolir”. Ainda mais quando seu time foi o penúltimo do Oeste na campanha anterior.

Zion está muito mais magro e apareceu para a pré-temporada como Ben Simmons fazia. Afinal, vídeos de Simmons arremessando de três sempre deram a ideia de que ele poderia mudar na NBA. Mas, quando os jogos começavam, ele apenas não fazia o que prometia.

Não pode só ficar prometendo. O Pelicans não foi aos playoffs em quatro dos seis anos desde que Zion Williamson chegou. Aliás, nas duas únicas vezes que se classificou, ele estava fora por conta de lesões.

Então, sem desculpas ou promessas. É só chegar lá e fazer. Depois, sim. Por enquanto, Zion Williamson só está repetindo tudo que Ben Simmons já fez.

Sim, Zion Williamson está em grande forma e é o primeiro passo para fazer seu time vencer e ele dar a volta por cima que todo mundo espera desde 2019. O talento sempre esteve ali, assim como a falta de comprometimento. Faltava ele cuidar do físico para começar a virada de jogo em sua carreira. Agora, é torcer para seguir assim e traduzir para o que vai fazer em quadra.

Afinal, de nada adianta Williamson dar uma de Simmons e chegar na hora do jogo e não melhorar. Mas a tendência é que consiga. A torcida, idem. Quem tem tanto talento assim não pode ser deixado de lado quando finalmente deu sinais de que quer fazer a coisa do jeito certo. Então, sim. Sempre vamos torcer por isso.

Mas o papel de Zion Williamson deve ser ainda mais surpreendente que Ben Simmons jamais teve. Ele quer ser um líder e isso pode ser incrível. O Pelicans tem peças que podem ajudar em todo o processo, mas precisa partir dele. Se tem alguém que pode liderar tecnicamente ali, é ele. E pode mesmo.

Tomara que não seja só uma fase. Vale lembrar que Nikola Jokic passou por uma transformação em seu corpo desde que chegou à NBA e deu no que deu, né? Enquanto isso, Luka Doncic fez o mesmo e brilhou no EuroBasket.

Zion Williamson já chegou a perder muito peso, mas não manteve. Agora, é a chance de virar um superastro. Deixar de ser uma vergonha por um cara que leva sua franquia às vitórias. Mas as oportunidades só servem se souber aproveitar. Que consiga, finalmente.

