Na luta por playoffs, Mavericks fecha com reforço que estava no Clippers

O Dallas Mavericks adicionou um reforço ex-Los Angeles Clippers para a luta dos playoffs. De acordo com Chris Haynes, o novo nome do elenco texano é Kai Jones, dispensado há poucas horas pelo time da Califórnia. Desse modo, o pivô passará por sua terceira equipe na NBA.

O novo pivô do Mavericks chegou ao Clippers para a disputa da temporada 2024/25. No entanto, esteve presente em poucas partidas da franquia. Ao todo, foram 28 confrontos, com médias de 2.2 pontos e 1.7 rebote em 7.4 minutos por jogo.

O pivô, aliás, perdeu espaço ao longo dos meses. No início, ele recebeu mais oportunidades sob o comando de Tyronn Lue. No entanto, desde fevereiro, esteve em somente um jogo. Além disso, seu último duelo com mais de três minutos foi em 15 de janeiro. Assim, foi dispensado pelo Clippers antes de se juntar ao Mavericks.

Aos 24 anos e com 2,11 metros de altura, Jones será um importante reforço para o garrafão do Mavericks. O time, afinal, tem lidado com lesões entre os pivôs. Anthony Davis, por exemplo, está fora desde seu primeiro jogo e será reavaliado esta semana, em 6 de março, após uma distensão no adutor.

Além disso, outras duas opções do Mavericks também devem estar fora desta reta final que vale os playoffs. Daniel Gafford sofreu um entorse no ligamento colateral medial, enquanto Dereck Lively lida com uma fratura no tornozelo, mas não deve retornar nas próximas semanas.

Por fim, o atual titular, Moses Brown, se tornará agente livre com o fim de seu contrato de dez dias. Portanto, o ex-Clippers chega como um reforço para fortalecer a rotação do Mavericks rumo aos playoffs.

Jones, por sua vez, terá como reforço do Mavericks a oportunidade de recuperar seu potencial na NBA. Ele chegou em 2021/22 como a 19ª escolha do Draft pelo Charlotte Hornets. Porém, após uma série de polêmicas, rescindiu com a franquia e ficou um ano fora da liga dos EUA.

No fim, assinou com o Clippers, onde não conseguiu ganhar espaço no time da Califórnia. Em três temporadas na NBA, o novo reforço do Mavericks tem 95 jogos na carreira, com médias de 2.5 pontos, 1.9 rebotes e 0.5 toco.

