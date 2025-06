Minas vence Franca na abertura da final do NBB

O primeiro jogo da final do NBB foi de tirar o fôlego, com o Minas levando a melhor sobre o Sesi Franca em pleno Pedrocão. Com todos os ingredientes que pede um embate desta magnitude, as duas equipes protagonizaram uma partida sensacional, com alto nível técnico. O duelo foi decidido apenas nos instantes finais, quando os argentinos Franco Baralle e Juan Pablo Arengo assumiram o protagonismo e, com sangue frio, deram ao time mineiro o triunfo por 69 a 65, neste sábado (07/06), no Pedrocão, para abrir 1 a 0 na série melhor de cinco. O segundo confronto será nesta quinta-feira (12), na Arena UniBH, na capital mineira.

Baralle terminou o jogo com 18 pontos, convertendo uma bola tripla fundamental no clutch time, assim c0mo Arengo, que também foi responsável por um arremesso importante e anotou 16 pontos. Além dos argentinos, o Minas contou com um volume enorme nos rebotes, com 49 contra 31 do Sesi Franca, sendo 17 ofensivos. Pela equipe francana, Didi Louzada foi o principal pontuador com 23 pontos.

Em uma série final do NBB que promete sempre ações e reações dos treinadores, o comandante do Minas, Léo Costa, entrou com uma formação diferente para tentar surpreender o Sesi Franca. Rafa Mineiro começou no quinteto inicial no lugar de Danilo Fuzaro. Assim, a formação gerou diversos mini-duelos, com Didi levando muita vantagem sobre Arengo de um lado da quadra, e Scott Machado e depois Franco Baralle sobre Wesley, se aproveitando da troca de marcação. Desse modo, o time francano foi melhor e venceu por 23 a 19 na parcial de abertura.

O segundo período ficou marcado por mini-corridas no placar. Com Fuzaro de volta ao time titular, o Minas colocou mais intensidade e impôs 7 a 0 para virar o jogo. O técnico francano, Helinho Garcia, por sua vez, pediu tempo, fez algumas correções e o time reencontrou o caminho. Lucas Dias liderou uma sequência de 7 a 0 para abrir uma vantagem de 11 pontos. Léo Costa, então, parou o jogo e tudo mudou outra vez. A equipe mineira adotou uma marcação mais agressiva, forçou erros e castigou no contra-ataque. Arengo comandou outra sequência agora por 8 a 0, para vencer o quarto (19 a 18) e fechar apenas três pontos atrás: 41 a 38.

Já o terceiro período foi bastante amarrado. As defesas contestaram muito mais os ataques e, desse modo, os times tiveram dificuldade para pontuar. O Minas desatou o nó na segunda metade da parcial, quando Baralle entrou em quadra e colocou muita velocidade, jogando em transição. Em um jogo mais postado, o Sesi Franca se manteve firme e apenas um ponto atrás (53 a 52) na individualidade de Didi e na mira certeira de David Jackson em uma bola tripla.

O último período teve tudo que pede uma final. Briga intensa por cada posse de bola, grandes jogadas e, claro, muita tensão. Assim, a atmosfera no Pedrocão se transformou. A torcida empurrou, e Lucas Dias entrou no modo MVP para liderar o Sesi Franca. Mas o Minas tem uma dupla de argentinos com sangue frio. Arengo e Baralle, portanto, foram decisivos para o time mineiro vencer o primeiro jogo da final na barulhenta casa francana.

