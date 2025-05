Minas vence Bauru de virada e se aproxima da final do NBB

Foi aquele tipo de jogo que explica por que o basquete é tão apaixonante. Alex Garcia escreveu pelo Bauru Basket uma história de superação ao entrar em quadra três dias após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, mas o Minas quis dar um outro final para o filme da segunda partida pela semifinal. A equipe minastenista conquistou uma vitória construída com garra, maturidade e sangue frio nos momentos decisivos. Assim, os mineiros vencera por 73 a 69, nesta segunda-feira (26), na Arena UniBH, para abrir 2 a 0 na série melhor de cinco. Com o triunfo sobre o Bauru Basket, o Minas está a apenas um triunfo de se garantir pela primeira vez na final do NBB.

A atuação do time mineiro foi homogênea. Afinal, essa é a principal característica da equipe do técnico Léo Costa durante todo o campeonato. Não seria diferente nos playoffs, onde alcançou o oitavo triunfo consecutivo. Franco Baralle foi o maior pontuador, com 14 pontos, além de cinco rebotes e quatro assistências. Wini Silva, por sua vez, registrou um duplo-duplo, com 10 pontos e 11 rebotes, e Juan Pablo Arengo terminou o jogo com 13 pontos, seis assistências e cinco rebotes.

Pelo Bauru Basket, Alex Garcia teve uma grande atuação, terminando com 16 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, O Brabo, ao entrar em quadra, também igualou Larry Taylor com 584 jogos, dividindo agora o posto de jogador com mais atuações na história do NBB. Além dele, o time bauruense contou com um duplo-duplo de Andrezão, que fechou o confronto com 14 pontos e 11 rebotes.

Transpiração

O primeiro período foi muito mais de transpiração do que de inspiração. As equipes demoraram para encontrar o caminho para pontuar. Foram dois minutos e 35 segundos até Arengo derrubar uma bola tripla para o Minas e inaugurar o placar. A equipe minastenista insistiu nos arremessos do perímetro, mas, além do acerto do argentino, converteu apenas uma de fora em 12 tentativas. O Bauru Basket se encontrou no jogo de transição, com destaque para Gustavo, que saiu do banco para anotar seis pontos. O maior número de rebotes ofensivos, que gerou mais segundas chances, garantiu uma vantagem de seis pontos para o time mineiro: 19 a 13.

Intenso

O segundo período foi intenso do início ao fim. Afinal, as duas equipes não cederam um centímetro sequer. Cada jogada se tornou um verdadeiro duelo físico. O contato constante deu o tom de um confronto que beirava o limite. Ninguém aliviou. Foi o basquete jogado com o coração, suor e entrega. Neste cenário, o Bauru Basket foi um pouco mais assertivo, conseguiu até virar o jogo com uma boa participação de Andrezão no ataque, mas o Minas se recuperou e, mesmo perdendo por 19 a 16 na parcial, foi para o intervalo com três pontos de vantagem: 35 a 32.

Virada

O terceiro período foi simplesmente empolgante. O ritmo da partida mudou e a tensão tomou conta do ambiente. Cada ataque era veloz, cada defesa intensa. O Bauru Basket começou com uma corrida de 9 a 0 e assumiu o controle do placar. O Minas continuou com uma vontade inabalável e, ao contrário dos quatro anteriores, foi mais assertivo nos arremessos do perímetro. Mas o time bauruense foi liderado com garra por Alex Garcia para vencer por 24 a 15 na parcial e ir para os dez minutos derradeiros com seis de frente: 56 a 50.

Emoção até o fim

O último período foi de tirar o fôlego. Com o placar apertado após reação do Minas, cada posse de bola se tornou decisiva e o jogo se transformou em um verdadeiro teste para os nervos. A atmosfera de tensão era palpável no ginásio. Era Brite e Alex Garcia de um lado, Baralle e Fuzaro do outro. A indefinição permaneceu até o instante final, inclusive com possibilidade do confronto ir para a prorrogação. Mas o Bauru Basket vacilou na definição do ataque derradeiro e viu o Minas abrir 2 a 0 na série e se aproximar de sua primeira final no NBB.

