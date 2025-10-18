Mike Conley defende recorde incrível em nova temporada da NBA

Todo mundo, de vez em quando, tem um destempero. É difícil manter o equilíbrio com tudo o que se passa em nossas vidas e um mundo cada vez mais acelerado. Então, só imagine em uma competição esportiva. Os nervos estão à flor da pele e, às vezes, até entendemos quando um jogador comete uma falta técnica. Mas Mike Conley não sabe como é esse sentimento: ele tem um recorde por nunca ter cometido uma falta técnica na NBA.

Continua após a publicidade

“Esse é um recorde do qual me orgulho demais. Fico ainda mais contente porque é algo natural. Eu sempre joguei dessa forma, pois compito com respeito as pessoas. E, além disso, nunca tive muita coisa a dizer dentro de quadra. Da mesma forma, não permito que adversários me provoquem e abalem também. Foi só um resultado de tudo isso”, explicou o armador do Minnesota Timberwolves.

A façanha de Mike Conley ficou em evidência por causa da aposentadoria de Malcolm Brogdon. Eles eram os únicos jogadores da liga com 12 mil minutos de atuação e sem faltas técnicas. O veterano, no entanto, leva a marca a outro nível: registra quase 1200 jogos e mais de 33 mil minutos. Por isso, ele é o único atleta que ganhou o prêmio de fair play e espírito esportivo da NBA em quatro oportunidades.

Continua após a publicidade

“Essa postura reflete quem eu sou. Afinal, nunca entrei em quadra tentando ser alguém ou algo que não sou. Eu olho para a minha carreira e não receber faltas técnicas, antes de tudo, é algo que faz sentido. E, agora, vou me esforçar mesmo para que não mude. Eu ainda tenho alguns anos de NBA pela frente, então espero que siga assim”, disse o jogador de 38 anos.

Leia mais sobre o Minnesota Timberwolves

Boa fama

É claro que Mike Conley conta com um aliado crucial para manter o seu recorde na NBA: a reputação. Ele ganhou a fama de um jogador firme e justo nos bastidores durante as quase duas décadas na liga. É visto, ao mesmo tempo, como uma figura exemplar nas equipes pelos quais passou. Não quer dizer que seja perfeito o tempo inteiro, mas, no momento, o armador admite que a imagem o ajuda.

Continua após a publicidade

“Eu acho que converso mais com os árbitros hoje do que no início da minha carreira. E, certamente, já reagi um pouco acima do tom a algumas marcações. Às vezes, eu falo alguma coisa a mais e penso que chegou a hora. Por fim, é o momento. Mas os juízes olham para mim, balançam a cabeça e só pedem para ter um pouco mais de calma”, contou o veterano.

Os árbitros costumam já entrar condicionados em jogo quando vão enfrentar um atleta mais indisciplinado e “reclamão”. Conley, por sua vez, sente que recebe o tratamento contrário. “Acho que a arbitragem conhece a minha reputação. Além disso, eu suspeito que nenhum deles quer ser a pessoa que vai me dar a minha primeira falta técnica da carreira”, disse, aos risos.

Continua após a publicidade

Sem parar

Conley é um nome pouco citado, mas também é um exemplo da geração mais longeva que o basquete já viu. Afinal, uma carreira que vai ultrapassar 1200 jogos em 19 anos não é para qualquer um. E, mais do que isso, o jogador de 38 anos ainda não cogita a aposentadoria. Ele reconhece que não esperava passar tanto tempo em quadra, mas, agora, nem pensa em parar.

“Quando entrei na NBA, eu pensava que uma carreira de dez anos era longa. Então, era o máximo que conseguiria. Mas, quando terminei uma primeira década na liga, eu olhei e achei que dava para seguir. Então, segui e não parei mais. Certamente, tem sido uma jornada incrível. Já são 19 anos e mal posso esperar para completar duas décadas”, avisou o experiente armador.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA