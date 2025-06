Kevin Durant teria vetado troca para o Timberwolves

O interesse do Minnesota Timberwolves em troca pelo astro Kevin Durant continua. No entanto, o ala do Phoenix Suns parece cada vez mais longe de aceitar jogar ao lado de Anthony Edwards. De acordo com o Hardwood Paroxysm, da plataforma Substack, o time de Minnesota tentou dois tipos de negócios com o Suns. O problema é que Durant deixou claro que não quer ir para lá.

Apenas para entender, Kevin Durant não tem direito de veto, como o de Bradley Beal. A diferença é que Durant tem mais um ano de contrato e não estenderia com times que não estejam em sua lista de preferência pessoal. Ou seja, quem fizer a troca por ele, sabe que é uma espécie de “aluguel” pela temporada 2025/26. Assim, ele ficaria livre para fechar com qualquer outra equipe como agente livre na offseason seguinte.

O Timberwolves tentou troca envolvendo, ainda, o Brooklyn Nets. Neste caso, o pivô Nic Claxton iria para o time do Arizona. Mas pouco adiantou, já que Durant tem uma lista de preferência e Minnesota não faz parte dela. Em outra, tinha Rudy Gobert indo para Phoenix.

Aliás, o mesmo aconteceu com o Toronto Raptors, que tinha interesse em troca no MVP de 2014. Como Durant havia avisado outros times, ele vetaria uma extensão após o negócio. Não a troca em si.

Kevin Durant rejeitou a troca com o Timberwolves, pois espera jogar por apenas três times: Miami Heat, San Antonio Spurs e Houston Rockets. De acordo com múltiplas fontes, sua preferência é o Spurs para ficar ao lado de Victor Wembanyama e De’Aaron Fox. Além disso, o time de San Antonio tem a segunda escolha do Draft deste ano, o que significa mais talento para brigar pelo título já em 2025/26.

Mas o Phoenix Suns não gosta das propostas que o Spurs envia. Pelo menos, por enquanto. Até aqui, o time texano tentou mandar versões com Devin Vassell, Harrison Barnes (Keldon Johnson), Jeremy Sochan, além de escolhas de Draft. Não a segunda, de 2025, mas a partir da 14 ou dos próximos anos. A direção de San Antonio sabe que não pode entregar tanto por um jogador, mesmo que ele seja Kevin Durant.

Por mais que Durant tenha habilidade de mudar um jogo apenas com o seu ataque, e siga fazendo 26 pontos por jogo, ele vai para 37 anos antes do início da próxima temporada. Ou seja, por mais que algum time tente mandar um grande pacote por ele hoje, pode jamais ser o que realmente vale ou o que valeu.

Ao mesmo tempo, times como Timberwolves, Raptors ou qualquer outro que teve interesse por ele, já não tenta mais por causa do veto em extensão contratual. Para 2025/26, Kevin Durant vai para o seu último ano de contrato e vai receber US$54.7 milhões.

