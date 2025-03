Mesmo fora do All-Star Weekend, calouro do Jazz impressiona

O armador Isaiah Collier é um dos candidatos ao prêmio de novato do ano da NBA. Além disso, é certo que ele acompanhe Stephon Castle na equipe ideal de calouros em 2024/25. Um resultado inesperado há alguns meses, já que o calouro do Utah Jazz sequer fez parte do All-Star Weekend.

Na época, o jovem do Jazz foi preterido por novatos mais midiáticos: Bub Carrington, Castle, Dalton Knecht e Jared McCain. A ausência, porém, não fez Collier desistir. Pelo contrário, em entrevista ao repórter Chris Haynes, o novato usou esse dissabor como combustível para melhorar.

“Para ser honesto, nem acho que já aceitei isso. Foi algo meio sem graça, mas não posso ficar remoendo isso ou sentindo pena de mim mesmo. Então, só sigo em frente, voltei e continuo jogando. Acho que esse não é o objetivo final, sabe? Na verdade, acho que isso me motivou ainda mais”, disse Collier.

Após ficar fora do All-Star, a evolução do calouro do Jazz foi notável. Até o fim de semana das estrelas, ele tinha médias de 6,8 pontos, 5,8 assistências e 3,1 rebotes, além de um baixo aproveitamento nas bolas de três (23,1%). No entanto, após o período, os números saltaram para 10,9 pontos, 6,9 assistências e 3,7 rebotes, com 30,6% do perímetro.

Collier, desse modo, passou a figurar entre os candidatos a novato do ano. Na última atualização da NBA, que saiu esta semana, o calouro do Jazz apareceu na oitava posição. Entre os armadores, apenas Jaylen Wells e Castle aparecem à frente de Collier. Assim, é provável que o novato de Utah apareça na seleção de calouros.

Por fim, o calouro se tornou o armador principal do Jazz. Com média de 6,1 assistências, ele está próximo de quebrar o recorde de passes para pontos entre os novatos na história da franquia. A marca pertence ao ídolo John Stockton, que atingiu 415 em seu ano de calouro. Até o momento, Collier já distribuiu 412 assistências.

“Eu não fazia ideia. Isso é insano. Afinal, é o Stockton. Para ser honesto, ele é o melhor armador de todos os tempos. Mas eu só tenho tentado entrar em quadra, ser um bom companheiro de equipe e distribuir a bola para os caras certos, nos lugares certos”, disse Collier ao portal The Athletic.

