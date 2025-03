Armador do Blazers pode ser envolvido em troca com Heat

O armador Anfernee Simons, do Portland Trail Blazers, pode ser envolvido em uma troca com o Miami Heat na próxima offseason. De acordo com o jornalista Brett Siegel, do portal Clutch Points, o atleta de 25 anos é o principal ativo comercial da franquia de Oregon. Como ainda passa por um processo de reconstrução, o Blazers estaria disposto a negociar Simons. Além do Heat, outro time da Flórida, o Orlando Magic, seria um dos destinos prováveis do jogador.

“Ele é o principal ativo comercial para ficarmos de olho em Portland. Há muitas conversas ligando Simons ao Orlando Magic, já que o atleta é natural da Flórida. Além disso, ele frequentou a IMG Academy, que fica ao sul da área de Tampa. Mas, de acordo com algumas fontes, outro time discutido como um possível destino para Simons é o Miami Heat”, revelou Siegel.

Cestinha do Blazers na temporada, Simons possui o terceiro maior salário da equipe. Nesta temporada, o camisa 1 vai receber US$25,9 milhões. Assim, apenas Jerami Grant (US$29,8 milhões) e Deandre Ayton (US$34 milhões) têm rendimentos superiores aos dele. Além disso, vale destacar que o armador vai para o último ano de contrato (US$27,7 milhões) com o Blazers, ou seja, é forte candidato a uma troca.

Simons assumiu o comando das ações ofensivas do time, após as saídas dos experientes Damian Lillard e CJ McCollum. Nesta temporada, por exemplo, ele tem médias de 19,3 pontos, 4,8 assistências e 2,7 rebotes, em 69 jogos. Em uma eventual troca entre Blazers e Heat, o armador seria companheiro de Tyler Herro.

Nesse cenário, uma das possíveis moedas de troca de Miami seria o também armador Terry Rozier, que faz uma temporada abaixo do esperado. Além disso, o time de Portland receberia pelo menos uma escolha de Draft na negociação.

No entanto, Simons não mostrou sinais de evolução. Em 2024/25, aliás, suas médias em pontos, assistências e rebotes são piores que as da última campanha. Defensivamente, ele segue com dificuldades.

Outro fator que deverá influenciar na possível troca de Simons é Scoot Henderson. Afinal, o armador de 21 anos foi a terceira escolha do Draft de 2023. Portanto, é uma aposta da franquia para o futuro. A saída do atual titular resultaria, portanto, em mais espaço para o jovem. Hoje, portanto, Simons perdeu o status de “intocável”.

Vigésima quarta escolha do Draft de 2018, Anfernee Simons já defendeu o Blazers em 388 partidas. Suas médias, até o momento, são de 15 pontos, 3,3 assistências e 2,5 rebotes.

Desde o começo do ano, o camisa 1 de Portland atrai o interesse de algumas equipes da NBA. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o atleta faz parte de uma lista que está sob a observação do mercado. Acima de tudo, o armador do Blazers é um nome atrativo para times que precisam de mais poder de fogo no perímetro, como é o caso de Heat e Magic.

