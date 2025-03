LeBron James vira problema em jogos do Lakers

O astro LeBron James é um dos melhores jogadores de todos os tempos da NBA, mas seus últimos jogos pelo Los Angeles Lakers andam assustando o torcedor. Isso porque o jogador voltou mal de lesão que teve contra o Boston Celtics e o time não vem rendendo com ele em quadra. No entanto, isso vem sendo um problema desde o começo da atual campanha.

Aos 40 anos, LeBron vem quebrando vários recordes com a camisa do Lakers. Apesar de fazer parte dos grandes nomes da história, ele tem um saldo em 2024/25 de -75. Ou seja, quando está em quadra, o time não vem rendendo mais o mesmo.

E não é só uma questão sobre a presença de Luka Doncic. Com Anthony Davis, LeBron James já não vinha fazendo uma temporada espetacular. Para quem se acostumou com isso nos últimos anos, a atual campanha mostra que a idade chegou.

Claro que ele vai fazer grandes coisas em quadra. Afinal, é LeBron James. Mas desde que voltou de lesão, ele acumula médias de 17.8 pontos, 7.5 rebotes, 7.5 assistências. Tirando os pontos, são números que outros astros da NBA não conseguem ter. No entanto, ele vem sofrendo mesmo é com o arremesso de três nos quatro jogos que fez após lesão: 7.7% de aproveitamento (um acerto em 13 tentativas). Além disso, tem 42.4% nos arremessos gerais.

Mas isso quer dizer que LeBron James precisa ficar fora dos jogos do Lakers? Claro que a pergunta é retórica. Ele ainda é um jogador espetacular, que vai fazer lances pouco imagináveis para alguém de sua idade. Só que ele não está tão bem.

Na vitória sobre o Indiana Pacers, a única deste recorte, LeBron James até fez a cesta decisiva, mas passou sufoco. Ele tinha apenas dois pontos até o intervalo, ambos nos lances livres. Só passou dos dez no último quarto, ampliando a sequência para 1545 jogos com a marca. Terminou com 13, no tapinha para dar ao time o triunfo.

Porém, fica cada vez mais claro que o Lakers está “saindo de suas mãos” e os jogos estão indo para Doncic comandar. É um processo natural, até por conta da lesão.

Para ter uma ideia, da última vez que LeBron James teve algo similar (virilha), ele perdeu 17 jogos pelo Lakers. Mas isso foi em dezembro 2018, quando 33 anos. Hoje, aos 40, o normal seria ficar até mais tempo fora. Só que pela urgência do time, ficou só sete.

Por mais que a lesão de 2018 tenha sido um pouco menos grave, estamos falando de um LeBron mais velho e de um Lakers precisando mais dele do que naquela campanha. Afinal, naquele ano, o time ainda não tinha sequer um segundo astro. Davis ainda jogava no New Orleans Pelicans. Então, não aceleraram em nada.

Jogo contra Bulls evidenciou queda de LeBron James

Se você é daqueles que só “vê” por box score, veja o que aconteceu no último minuto de jogo contra o Chicago Bulls, na noite de quinta-feira. Um dia depois de LeBron vencer o jogo para o Lakers contra o Pacers, ele participou ativamente dos lances que tiraram o triunfo da equipe no dia seguinte.

O Lakers vencia por 91 a 75 no início do último quarto, enquanto LeBron James voltou no lugar de Gabe Vincent. Ele errou quatro arremessos consecutivos e o placar já apontava o Bulls chegando perto. Mas depois de quatro pontos seguidos de Austin Reaves, o time de Los Angeles liderava por 115 a 110, com 12 segundos para o fim.

Então, começou o desastre de LeBron James.

Primeiro, Patrick Williams fez de três no canto da quadra. LeBron James sai para a marcação em Nikola Vucevic e deixa Williams sozinho. Na sequência, James deu um passe errado na saída de bola. Até então, o placar estava 115 a 113.

Josh Giddey rouba a bola e passa para Coby White virar em 116 a 115. Ainda faltavam seis segundos e a posse era do Lakers, mas LeBron não iria fazer mais a reposição. O técnico JJ Redick deixou que Luka Doncic o fizesse. O esloveno, então, passou para Reaves, que fez bandeja, virando o placar em 117 a 116.

Mas faltavam três segundos e LeBron James estava perto de Giddey, que acertou do meio da quadra.

Das quatro derrotas que o Lakers teve no período, duas foram para o Bulls, com James jogando muito abaixo do seu normal.

Playoffs

É muito difícil acreditar que o Lakers fique fora dos playoffs de forma direta, então quando os jogos começarem, é provável que LeBron James esteja em melhores condições físicas. No momento, o time é o quarto no Oeste e soma 44 vitórias e 29 derrotas. Ou seja, faltam apenas nove para o fim da fase regular.

Neste sábado (29), o Lakers tem um dos jogos mais decisivos contra o Memphis Grizzlies, que possui a mesma campanha, mas está atrás por critérios de desempate. E Memphis acabou de mandar o técnico Taylor Jenkins embora.

Então, uma vitória contra o Grizzlies deixa o Lakers em situação favorável para os próximos jogos.

Só que a sequência é difícil. Vai encarar o Houston Rockets duas vezes, Oklahoma City Thunder (dois jogos), Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Tudo confronto contra times que brigam pela classificação, seja via playoffs ou play-in. No período, só pega duas equipes que não lutam (ou não devem lutar) por nada: New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers.

Não será fácil, mas com quatro vitórias até o dia 13 de abril, deve garantir vaga. Mas uma coisa é fato: LeBron James precisa estar bem para ajudar seu time. Do contrário, uma queda para o play-in, pode colocar o Lakers contra o Thunder nos playoffs.

