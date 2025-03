LeBron James substitui JJ Redick por ídolo da NBA em podcast

LeBron James escalou um dos maiores ídolos da história recente da NBA para retomar o podcast “Mind the Game”. O astro do Los Angeles Lakers anunciou que a produção vai ter uma segunda temporada, mas não vai ter JJ Redick como coapresentador. O atual técnico da equipe angelina vai dar lugar para Steve Nash nos novos episódios. O primeiro capítulo, aliás, deve sair já na próxima terça-feira.

“Eu adoro conversar e aprender sobre o basquete. Por isso, gostei tanto das conversas da nossa primeira temporada. Perdi JJ como um parceiro de gravações, mas o ganhei como treinador. Então, agora, vou ter outra grande mente do jogo comigo em Steve. Vamos nos divertir enquanto mergulhamos nas nuances e detalhes que fazem esse esporte tão especial”, declarou o craque de 40 anos.

Nash, no entanto, não é a única novidade da nova fase do “Mind the Game”. A Amazon entrou em um acordo para assumir a distribuição e ajudar na produção do podcast. Os episódios passam a ser publicados nas plataformas da empresa – Prime Video e Music, por exemplo – além dos meios anteriores. A princípio, a Amazon também vai cuidar da venda de publicidade em áudio e vídeo.

O “Mind the Game” propõe uma abordagem diferente da grande mídia com uma análise detalhada do basquete. É um produto para iniciados no esporte, de nicho, mas ganhou enorme popularidade. Os nove capítulos da primeira temporada tiveram média de 1,5 milhão de espectadores. Enquanto isso, o canal do podcast no Youtube ultrapassou a marca de meio milhão de seguidores.

Substituição

Escolher Steve Nash para seguir com o podcast não foi uma escolha aleatória de LeBron James dentro da cartela de ídolos da NBA. Afinal, o ex-armador é muito conhecido pelo estilo de basquete leve e ofensivo junto aos fãs de gerações recentes. Não só é um dos melhores armadores da história, mas também foi técnico do Brooklyn Nets entre 2020 e 2022. Segundo a ESPN, Redick participou do processo de escolha do seu “substituto”.

“Quando decidi entrar nesse meio, eu sabia que precisava participar de algo diferente. Tinha que ser um produto, mais do que isso, que leva os fãs de basquete de verdade para mais perto do esporte. O ‘Mind the Game’, então, é a minha forma de assumir o papel de um professor do jogo e explicar o que acontece dentro de quadra”, contou o ídolo do Phoenix Suns.

Não se sabe, por enquanto, quantos capítulos vão compor essa segunda temporada do podcast. Mas Nash garante que vai ser uma jornada à altura do que vimos antes. “Eu quero mostrar para os fãs como estamos em uma era realmente incrível do basquete. Mal posso esperar para poder dividir as minhas experiências sobre esse lindo jogo com LeBron”, completou.

Novo jogador

A aquisição do “Mind the Game” é mais um passo da Amazon para se consolidar como produtora de conteúdo esportivo. Em particular, falando sobre a NBA. Isso não ocorre por acaso. É esperado que o podcast seja um dos produtos “paralelos” da empresa na cobertura da liga. Vale lembrar que a Amazon chegou a um acordo com a NBA para a transmissão de jogos nos EUA pelos próximos 11 anos.

Apesar disso, a produção deve seguir com uma autonomia de pauta e com pouquíssima interferência da empresa. O diretor Jason Gallagher, por exemplo, vai ser mantido a frente da atração. Ele esteve no comando dos podcasts que Redick gravava antes de tornar-se técnico do Lakers.

