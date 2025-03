JJ Redick: “Lakers parece cansado nos jogos”

O Los Angeles Lakers quebrou sua sequência de três jogos sem vencer, mas um alerta de JJ Redick levantou algumas dúvidas. Apesar das derrotas recentes, a equipe teve uma grande sequência positiva desde que a troca de Luka Doncic aconteceu. No entanto, o treinador alertou sobre a parte física com aproximação dos playoffs de 2024/25.

Na entrevista antes do triunfo sobre o Indiana Pacers na última quarta-feira (26), o técnico falava sobre o que vinha afetando a equipe, sobretudo com o mau desempenho defensivo. Ele então, afirmou que seu time estava cansado.

“É uma soma de fatores. Cuidamos menos dos detalhes em duelos recentes, há uma série de questões. Mas acho que parecemos um pouco cansados em quadra em alguns momentos sabe? Sofremos com algumas lesões, então, sei lá. Não sei o que necessariamente levou a esse cenário, mas é o que parece nesse momento. Então, precisamos nos recuperar”, afirmou o treinador.

Publicidade

O aspecto defensivo tinha sido um destaque desde que a troca pelo camisa 77 ocorreu. Afinal, mesmo perdendo Anthony Davis, a equipe venceu muitas partidas com o esforço defensivo, enquanto o ataque ainda tenta se encaixar e se adaptar a presença de Doncic.

Por outro lado, nos últimos dez jogos, a equipe havia levado uma média de 117.4 pontos por jogo. Nesse contexto, o Lakers venceu apenas três desses duelos. Em comparação, a equipe havia vencido dez dos últimos 12 jogos anteriores com o armador no elenco. A queda foi sentida.

Publicidade

Leia mais!

A vitória contra Indiana, porém, não foi marcada por uma evolução na defesa. Mas sim por um ataque que rendeu bem. O time até levou 119 pontos, mas marcou 120 para vencer no último segundo, em uma bola decisiva de LeBron James. Para se ter uma noção, além da defesa falhando, o time só tinha marcado mais de 115 pontos em três dos dez duelos da sequência ruim.

A noite acabou bem, mas os testes continuam. A equipe terá o Chicago Bulls em ótima fase pela frente nessa quinta-feira (27). Aliás, o rival de Illinois foi o responsável pela pior das atuações recentes do Lakers. A equipe de Los Angeles foi derrotada por 146 a 115 pelo time no último sábado (22).

Publicidade

Analista alerta Los Angeles

Na repercussão da entrevista de JJ Redick e o cansaço do Lakers nos últimos jogos, o analista da ESPN e ex-jogador Kendrick Perkins, alertou o time da Califórnia. Afinal, equipes que chegam cansadas aos playoffs não costumam se dar bem.

“JJ está certo. Aliás, nenhum time que quer ser campeão está cansado nesse momento. Na verdade, eles estão chegando no auge da forma agora. É preciso dizer a verdade para as pessoas. O esforço defensivo de Luka Doncic e LeBron James nesses últimos jogos não foram bons. Enfim, não é um bom sinal”, disparou o analista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA