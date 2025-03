Com “tapinha” decisivo de LeBron James, Lakers vence Pacers

Com um “tapinha” decisivo de LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o Indiana Pacers por 120 a 119. O rival é uma das maiores vítimas da carreira do astro. Mesmo em uma noite ruim, o camisa 23 conseguiu fazer a bola decisiva para ganhar o jogo em Indianápolis no estouro do cronômetro. Assim, quebrou a ótima sequência dos donos da casa. Além disso, a rodada desta quarta-feira (26) ainda contou com mais cinco jogos.

Los Angeles não só quebrou a ótima sequência de Indiana, mas também a sua própria. Afinal, o time vinha de três derrotas seguidas. Isso mudou hoje. Assim, a equipe chegou a 44 vitórias em 72 partidas de 2024/25, voltando À quarta posição do Oeste, ultrapassando o Memphis Grizzlies. Sem folga, o Lakers encara o Chicago Bulls nesta quinta-feira (27).

Por outro lado, foi o fim de uma bela sequência de Indiana, que acumulava cinco vitórias seguidas e sete nos últimos oito confrontos. O bom momento foi decisivo para assumir a quarta posição do Leste, superando o Milwaukee Bucks na tabela. A equipe segue lá, agora com 42 triunfos em 72 jogos. O Pacers também não terá folga e encara o Washington Wizards também nesta quinta-feira.

Então, confira os principais pontos do triunfo do Lakers de Luka Doncic e LeBron James sobre o Pacers de Tyrese Haliburton e Pascal Siakam.

LeBron: de vilão a herói

LeBron James foi um protagonista de Lakers x Pacers. Seja para o lado bom ou ruim. O ala terminou o terceiro quarto com apenas três pontos, todos vindos da linha de lance livre. Ele tinha sete assistências, mas a enorme sequência de jogos de dez pontos que dura desde 2007 esteve muito ameaçada. Porém, fez dez só no último quarto, incluindo o “tapinha” decisivo após um erro no arremesso final de Luka Doncic que determinou a vitória. Por fim, bola da vitória e quase triplo-duplo.

Doncic comanda Lakers

Los Angeles voltou a contar com Rui Hachimura como titular nessa partida, e os resultados dos titulares não foram muito bons em Indiana. Ainda assim, o esloveno foi fundamental para manter o Lakers não só vivo no jogo, mas até com o controle em alguns momentos. Foi a bola de segurança com 34 pontos, 29 deles só nos três primeiros quartos em que LeBron esteve apagado. Apesar da bola decisiva do camisa 23, o dono do jogo foi o armador.

Austin Reaves e reservas mudam jogo

Não foi um primeiro quarto fácil para Los Angeles. O time cometia erros de ataque, sofria com a velocidade do rival e tinha dificuldades para acompanhar o ritmo ofensivo. Mas o segundo quarto com Austin Reaves e reservas em quadra, foi estupendo. Apesar de um jogo ruim no perímetro, o ala-armador foi ótimo atacando o aro. Além disso, Dorian Finney-Smith e Jarred Vanderbilt foram centrais para a mudança do duelo e no período final.

Haliburton em noite de garçom

Não foi uma noite muito boa de Tyrese Haliburton na pontuação. Afinal, o astro do Pacers anotou apenas 16 pontos em 16 arremessos contra o Lakers de LeBron James. Mas sua capacidade de construção e ótima tomada de decisão em velocidade foi o grande trunfo de Indiana ao longo do duelo. Suas 18 assistências geraram outros 45 pontos. E por fim, ele cometeu apenas um único erro de ataque. Mas não foi o suficiente.

Minutos trágicos dos reservas no segundo quarto

A sequência já mencionada de Austin Reaves e os reservas do Lakers foi um drama para Indiana. A equipe sofreu uma corrida de 33 a 10 entre o fim do primeiro quarto e os minutos finais do segundo. Uma vantagem de oito pontos se transformou em um déficit de 17. Com exceção de Bennedict Mathurin, que foi o cestinha dos donos da casa, o impacto do banco de Indiana foi limitado.

Em vantagem, Pacers força no fim

Indiana tinha um ponto de frente e a posse de bola com 35 segundos para o fim do jogo. O relógio foi quase todo gasto, mas a jogada gerada pelo ataque não foi bom, com um arremesso forçado de Bennedict Mathurin. Los Angeles sequer pediu tempo, para tentar pegar a defesa do time da casa em transição. Apesar do erro de Doncic, o Pacers ainda permitiu o tapinha de LeBron James, que liderou o jogo em rebotes. Muitos erros nas posses finais custaram uma vitória para Indiana.

(44-28) Los Angeles Lakers 120 x 119 Indiana Pacers (42-30)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 34 7 7 0 1 Austin Reaves 24 4 5 1 0 Rui Hachimura 14 4 1 0 0 LeBron James 13 13 7 1 0 Jaxson Hayes 13 2 1 0 1

Três pontos: 17-38; Doncic: 6-10

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 23 5 2 0 0 Tyrese Haliburton 16 0 18 2 1 Myles Turner 16 12 1 1 1 Andrew Nembhard 16 7 3 1 0 Pascal Siakam 15 6 2 1 2

Três pontos: 15-36; Turner: 4-5

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers sobre o Pacers, a rodada da NBA dessa quarta-feira ainda contou com mais cinco partidas. Então, confira os outros resultados e números da noite.

(16-56) Washington Wizards 119 x 114 Philadelphia 76ers (23-50)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 24 7 2 1 2 Justin Champagnie 18 10 1 1 0 Jordan Poole 18 2 7 0 0 Tristan Vukcevic 17 6 2 1 2 Jaylen Martin 12 6 3 0 0

Três pontos: 18-44; Champagnie: 4-6

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 22 3 4 2 0 Guerschon Yabusele 21 8 1 0 1 Justin Edwards 19 10 1 5 0 Jared Butler 14 5 4 0 0 Ricky Council IV. 13 6 3 0 1

Três pontos: 14-46; Butler: 4-7

(26-47) Toronto Raptors 116 x 86 Brooklyn Nets (23-50)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Orlando Robinson 23 12 3 0 1 Jonathan Mogbo 16 7 5 1 1 Scottie Barnes 15 7 5 0 1 RJ Barrett 15 6 5 0 0 Ochai Agbaji 12 8 2 0 0

Três pontos: 10-33; Battle: 2-3

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Nic Claxton 22 11 1 0 5 Ziaire Williams 13 6 1 1 0 Jalen Wilson 10 4 0 0 1 Trendon Watford 9 4 3 1 1 Dariq Whitehead 9 2 1 1 0

Três pontos: 8-41; Whitehead: 3-9

(41-31) Los Angeles Clippers 126 x 113 New York Knicks (45-27)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 29 6 6 0 2 Kawhi Leonard 27 10 7 0 0 Norman Powell 19 1 2 2 1 Ivica Zubac 18 10 2 2 2 Derrick Jones Jr. 12 6 0 0 1

Três pontos: 16-30; Harden: 6-9

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 34 14 4 2 0 OG Anunoby 28 5 3 1 0 Mikal Bridges 17 4 9 1 0 Cameron Payne 15 2 0 0 0 Josh Hart 7 5 6 0 0

Três pontos: 13-34; Towns: 4-7

(40-32) Milwaukee Bucks 117 x 127 Denver Nuggets (46-28)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Brook Lopez 26 7 3 1 3 Ryan Rollins 17 1 3 2 0 Gary Trent Jr. 16 4 0 0 0 AJ Green 15 5 5 0 0 Taurean Prince 15 0 5 1 0

Três pontos: 16-37; Green: 5-9

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 39 10 10 0 0 Michael Porter Jr. 23 10 4 3 0 Christian Braun 19 10 6 2 0 Jamal Murray 17 4 6 0 1 Peyton Watson 12 7 2 0 3

Três pontos: 16-37; Porter: 6-8

Esse texto será atualizado ao fim de Boston Celtics x Phoenix Suns.

