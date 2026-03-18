Maxime Raynaud abre o jogo sobre Victor Wembanyama

Em lados opostos na NBA, os franceses Maxime Raynaud e Victor Wembanyama são amigos fora das quadras. Nessa terça-feira (17), eles se enfrentaram pela segunda vez na temporada. O San Antonio Spurs foi à Califórnia e amassou o Sacramento Kings por 132 a 104. Como resultado, o time texano segue na vice-liderança do Oeste, enquanto o Kings agoniza na lanterna.

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Uma das poucas notícias boas do Kings em 2025/26, Maxime Raynaud fez talvez o seu melhor jogo na NBA. Afinal, ele anotou 32 pontos (recorde dele na liga) e pegou nove rebotes, em 41 minutos. Ou seja, ficou perto de um duplo-duplo. Além disso, o jovem acertou 13 dos 25 arremessos que tentou (52%).

Em vários momentos, Raynaud travou um duelo com o amigo. Com o jogo tranquilo para o Spurs, Victor Wembanyama atuou apenas 21 minutos. Mesmo assim, o astro fez 18 pontos (cestinha do time) e oito rebotes.

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Ao final do duelo, ainda em quadea, Maxime Raynaud e Victor Wembanyama se abraçaram, tiraram fotos e conversaram bastante. Na sequência, o pivô do Kings abriu o jogo sobre sua relação com o compatriota.

“Wemby e eu somos bons amigos. Afinal, nos conhecemos há bastante tempo. Já jogamos um contra o outro na França. Jogamos juntos na seleção, treinamos juntos. Além disso, nossas famílias também são muito próximas”.

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“Ele é um ser humano incrível, alguém que eu aprecio. Wemby significa muito para mim. Ao mesmo tempo, ele é um profissional excepcional, um grande jogador de basquete, que merece todo o respeito do mundo. Então foi ótimo conversar um pouco com ele, já que não moramos perto um do outro. Enfim, demos um jeito de colocar o papo em dia”, revelou Raynaud.

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Apesar do revés do Kings, o pivô de 22 anos tem razões para celebrar. Afinal, ele fez uma exibição de gala contra o amigo. E, horas depois da partida, Raynaud viu seu nome subir na Corrida para Novato do Ano. Agora, o francês ocupa a quarta posição do ranking dos calouros. À frente dele estão apenas Kon Knueppel (líder), Cooper Flagg e VJ Edgecombe.

Escolha 42 do Draft de 2025, Raynaud ganhou espaço em Sacramento após a lesão de Domantas Sabonis. Desse modo, o francês foi titular em 44 das 62 partidas que disputou. Suas médias, em sua temporada de estreia, são de 11,4 pontos e 7,3 rebotes.

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Nos últimos dez jogos, aliás, Raynaud tem números ainda melhores: 18,1 pontos e 8,8 rebotes. Caso siga nesse ritmo, o pivô do Kings deverá ser eleito para o time ideal de novatos.

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