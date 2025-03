Mavericks teme por gravidade em lesão de Kyrie Irving

O astro Kyrie Irving sofreu uma lesão no joelho durante a derrota do Dallas Mavericks para o Sacramento Kings na noite de segunda-feira (3). Ele se machucou enquanto tentava fazer uma bandeja. Na jogada, ele sofreu falta e, mesmo sem condições de pisar no chão, cobrou os lances livres. Na sequência, saiu de quadra com ajuda.

Apesar de Irving sofrer falta no lance da lesão, não houve intenção. Isso porque DeMar DeRozan tocou no armador, que acabou pisando no pé de Jonas Valanciunas. Chorando, ele recebeu apoio de membros do Mavs para ir até a linha do lance livre. O atleta acertou ambos e deixou o jogo em definitivo.

Mas Kyrie Irving não foi o único a sofrer lesão no Mavericks. Enquanto Irving se machucou no fim do primeiro quarto, Jaden Hardy torceu o tornozelo no terceiro. Detalhe: ele era o eventual substituto do armador para as próximas partidas.

Técnico do Mavericks, Jason Kidd falou sobre perder mais dois jogadores por lesão.

“É apenas azar, sabe, torço para que ele esteja saudável e não seja nada sério”, disse. “As contusões que estamos tendo na temporada, jogadores tentando segurar isso juntos. Mas toda vez que você tem a volta de alguns, parece que toda vez que alguém está perto de voltar, alguém se machuca. Então, agora foi com Jaden Hardy e Kyrie Irving. Estamos ficando sem jogadores, mas eles estão lutando”.

Agora, no total, o Mavericks possui apenas nove jogadores saudáveis após perder Irving e Hardy. No momento, os pivôs Daniel Gafford e Dereck Lively estão fora, assim como o astro Anthony Davis. Como resultado, a direção vem contratando atletas de garrafão com acordos de dez dias. Foi assim com Kylor Kelley e Moses Brown.

Assim que seus contratos acabaram, o time fechou com Kai Jones. Mas isso só acontece porque a equipe não quer ultrapassar os limites salariais por conta de multas da NBA.

Além deles, o Mavericks não conta com PJ Washington e até Caleb Martin, que chegou em troca na trade deadline.

Kyrie Irving deve passar por exames de imagens nos próximos dias para ter uma ideia de quando vai poder voltar às quadras. Por enquanto, não existe nenhuma confirmação sobre a gravidade. No entanto, tem o temor de que ele tenha sofrido algo além de uma hiperextensão no joelho.

Em décimo no Oeste, o Mavericks possui 32 vitórias e 30 derrotas.

