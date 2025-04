Markieff Morris volta a falar sobre Nikola Jokic

Markieff Morris e Nikola Jokic viveram momentos de tensão no passado. Em 2021, o veterano e o atual MVP da NBA brigaram em quadra e trocaram provocações nos meses seguintes. Porém, o tempo passou e a rusga foi esquecida. Até que o jogador do Los Angeles Lakers surgiu com comentários polêmicos sobre o astro do Denver Nuggets.

O mais recente aconteceu no First Take, da ESPN. Em debate com Kendrick Perkins e Stephen A. Smith, Morris foi questionado se Jokic já era um dos 20 melhores jogadores da história da NBA. O veterano, assim, disparou que não, apesar dos três MVPs e um título do algoz.

“Eu nem estava contando os três MVPs dele, mas ainda não vou dizer que ele está no top 20. Seu histórico é impressionante, com certeza. O jogo mudou desde que Nikola Jokic entrou na NBA. No entanto, eu não o vejo entre os 20 maiores da história”, disparou.

A afirmação gerou espanto no programa da ESPN. O polêmico Stephen A. Smith, por exemplo, discordou de Markieff Morris. A análise, afinal, seria influenciada pelo episódio polêmico entre o veterano e o craque do Denver Nuggets.

A situação aconteceu na temporada 2021/22 da NBA. Ainda nos primeiros meses da campanha, Nikola Jokic e Markieff Morris se estranharam no duelo entre Nuggets e Miami Heat. Após sofrer uma dura falta do ex-jogador do time da Flórida, o sérvio reagiu com um empurrão nas contas. O MVP foi suspenso no jogo seguinte e começou a ser alvo de provocações do veterano.

Morris, no entanto, negou que sua fala sobre Jokic tenha sido influencida pelo episódio da época. De acordo com ele, o sérvio apenas precisa se provar por mais tempo até ser considerado um dos grandes da NBA.

“Isso não é uma crítica a ela, porque o que ele está fazendo é especial. Ele trascendeu o jogo. A forma como passada, como controlar a partida, como é díficil marcá-lo no garrafão. Mas top 20? Não. Se ele parasse de jogar hoje, diríamos que Nikola Jokic foi um dos 20 maiores da NBA? Eu não concordo” finalizou Morris.

Em meio à fala de Morris, Jokic caminha para mais uma temporada histórica na NBA. Em busca do quarto MVP de sua carreira, o sérvio tem 29.7 pontos, 12.8 rebotes e 10.2 assistências por jogo. Assim, pode ser apenas o terceiro na história a terminar uma campanha regular com médias de triplo-duplo.

