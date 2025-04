Mark Cuban rebate Nico Harrison por desrespeito

O Dallas Mavericks têm vivido uma crise interna desde a troca de Luka Doncic. Com torcedores insatisfeitos, o GM Nico Harrison e os donos Mark Cuban e Patrick Dumont têm sido cobrados após a décima posição no Oeste. Porém, além do problema com os fãs, os próprios dirigentes têm entrado em desacordo.

A polêmica da semana aconteceu após Cuban rebater Harrison no X (antigo Twitter). O dono minoritário reagiu à fala do GM sobre a insatisfação dos fãs e ex-ídolos do time, como Dirk Nowitzki. Algo que o empresário, assim, considerou um desrespeito contra o alemão.

“Minha obrigação é com o Dallas Mavericks. É o que for melhor para o Dallas Mavericks. Então, é o mais importante. Embora algumas dessas decisões possam ser impopulares, talvez para Dirk e talvez para os fãs. No entanto, minha obrigação é com este time”, afirmou Harrison.

No X, Cuban respondeu um post com a fala de Harrison. Na reação, desse modo, ele reforçou a importância de Nowitzki para o Mavericks, bem como defendeu a história do ídolo que foi desmerecido pelo GM.

“Dirk é o Dallas Mavericks. Antes, agora e para sempre. Então, deveria esquecer isso. Aquele estátua estará aqui para sempre e lealdade não desaparece”, escreveu Mark Cuban.

Além de responder Nico Harrison, por fim, Mark Cuban pregou união entre fãs, dirigentes e jogadores no Mavericks. Apesar do momento polêmico, o empresário reforçou que somente o time importa neste momento, em especial, pela disputa em busca da vaga nos playoffs. Neste quarta-feira (16), afinal, o Mavs enfrenta o Sacramento Kings pelo play-in da NBA.

“Amanhã à noite, 15 caras vão vestir a camisa do Mavericks. Eles vão fazer de tudo para vencer. Por eles mesmos, uns pelos outros e pelos fãs. Nosso time deu tudo se si para superar desafios incrívels. Então, eles têm meu respeito e apoio e deveriam ter o de todos. Eu sou um torcedor do Mavs, sempre vou amar e torcer por qualquer um que vestir nosso uniforme. Isso nunca vai mudar. Eu sei que os fãs estão chateados, mas não culpem os atletas. Apoiem eles”, finalizou Mark Cuban.

