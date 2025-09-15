Mario Chalmers torce contra novo título do Thunder na NBA

O ex-jogador Mario Chalmers não quer ver uma dinastia do Oklahoma City Thunder na NBA. O duas vezes campeão da liga polemizou ao falar sobre a franquia que levantou o troféu na última temporada. Segundo o veterano, o desejo dele é que um time de mercado grande, como Los Angeles, Boston ou Miami, vença o título em 2025/26.

“Não vou mentir. Estou com inveja do Thunder e não quero que o time ganhe”, disse Mario Chalmers. “É um mercado pequeno. Do ponto de vista dos negócios, o que a gente vai fazer? É a melhor equipe, tem tudo. Porém, a gente precisa que uma cidade ganhe o título este ano”.

O Oklahoma City Thunder de fato não é um time de um grande mercado. Segundo a Forbes, por exemplo, a franquia é apenas a 21ª mais valiosa da NBA. Desse modo, não costuma atrair muitos fãs nos EUA e no resto do mundo, o que prejudica audiência e vendas da própria liga, na visão de especialistas.

A situação do Thunder na NBA, assim, vai na contramão dos grandes mercados. Em cidades como Los Angeles, Boston, Miami ou San Francisco, os times costumam ter um apelo maior dos fãs. Em especial, quando são campeões.

Na visão de Mario Chalmers, então, uma sequência de títulos do Thunder poderia impactar o lado da NBA fora das quadras. Ainda mais que os rivais de cidades grandes parecem estar longe de construir um elenco capaz de bater de frente com Oklahoma City.

O Thunder, afinal, conta com um elenco campeão, jovem e de talento. O atual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, tem contrato até o fim da temporada 2030/31. Os astros codjuvantes Jalen Williams e Chet Holmgren, por sua vez, têm menos de 24 anos. Além disso, a diretoria acumula uma série de escolhas de Draft.

Chalmers, portanto, admite que é bem provável que a dinastia indesejada do Thunder aconteça nos próximos anos.

“O Thunder, com certeza, é o favorito para ganhar o título da NBA. Não vou mentir. É o melhor time, que tem tudo e pode sim repetir o título da última temporada. Acho que, inclusive, é a franquia que vai para a final mais uma vez. Então, tem uns times do Oeste que já estão até ficando com medo”, finalizou Chalmers.

