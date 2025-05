Malik Beasley: “Ausar Thompson é o melhor defensor do mundo”

Malik Beasley rasgou elogios a Ausar Thompson. O jovem ala era o defensor no game winner de Jalen Brunson no Jogo 6 entre Detroit Pistons e New York Knicks. No entanto, ele não conseguiu evitar a cesta do armador e o time de Michigan foi eliminado dos playoffs. Ainda assim, o ala-armador defendeu o camisa 9.

“Thompson ficou irritado porque ele é o melhor defensor do mundo”, afirmou Beasley. “E ele devia sentir que conseguiu o toco naquela última posse”.

O momento entre Ausar Thompson e Brunson aconteceu na última posse do Knicks. O jogo estava empatado e o astro de New York precisava passar sobre marcação do camisa 9. Embora fosse o melhor defensor do Pistons, o jovem não deu conta e perdeu o contato após um drible do armador, que arremessou livre.

O resultado da jogada levou críticas a Ausar Thompson. O analista Stephen A. Smith, da ESPN, por exemplo, disse que o jovem “ficou patinando” contra Brunson. Ainda assim, afirmou que ele pode dar a volta por cima pelo Pistons.

“Ausar Thompson tem um futuro muito promissor, assim como seu irmão Amen. Ambos são jovens jogadores fabulosos. Esperamos que ele se recupere do que o Brunson fez com ele. O cara ficou patinando. Estava sozinho, isolado, contra o Jalen Brunson”, disse Smith.

Em meio à análise de Smith, assim, Malik Beasley minimizou a jogada de Ausar Thompson. De acordo com o veterano, o resultado não muda o talento do ala como defensor. Para reforçar isso, assim, o ala-armador do Pistons citou o próprio erro no fim do jogo. Isso porque, para tentar forçar o tempo extra, ele teve a bola final, mas cometeu um turnover.

“Eu sou o melhor arremessador do mundo e sinto que deveria ter tido a bola na última posse. No entanto, não dá para ficar remoendo isso por muito tempo. Temos que nos preparar para a próxima temporada, na primeira parte favorita do ano: a offseason. Afinal, é quando eu evouiu e só preciso me manter conectado com os caras”, completou Malik Beasley.

Com a derrota, por fim, o Pistons está fora dos playoffs da NBA. O Knicks, enquanto isso, enfrenta o Boston Celtics pelas semifinais do Leste nos playoffs.

