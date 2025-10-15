Malcolm Brogdon recusa Knicks e se aposenta da NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Malcolm Brogdon optou por não defender o New York Knicks em 2025/26 e e se aposentou da NBA. O armador encerra sua carreira com apenas 32 anos e nove temporadas na liga americana. Ele tinha fechado contrato com o Knicks nesta offseason e poderia ser o reserva de Jalen Brunson.

Em comunicado à ESPN, nesta quarta-feira (15), Malcolm Brogdon informou de forma oficial sua decisão de não atuar pelo New York Knicks e se aposentar da NBA.

“Hoje, inicio oficialmente minha transição para fora da minha carreira no basquete. Tenho, com orgulho, dedicado minha mente, corpo e alma ao esporte nas últimas décadas. Com os muitos sacrifícios que fiz para chegar até aqui, recebi muitas recompensas. Então, sou muito grato por ter chegado até aqui com as minhas próprias pernas e agora poder colher os benefícios da minha carreira com minha família e amigos. Agradeço, do fundo do coração, a todos que participaram da minha jornada”, disse o agora ex-jogador.

Em 12 de setembro, Brogdon fechou contrato com o Knicks como agente livre da NBA. O acordo era válido por um ano e ele receberia o valor mínimo de veteranos. Ou seja, US$3.3 milhões. Entretanto, seu vínculo não era garantido e ele estava brigando por uma vaga no time do técnico Mike Brown. Ele era o quinto armador do elenco para a próxima campanha. Afinal, o time tem Jalen Brunson, Jordan Clarkson, Miles McBride e Tyler Kolek.

Inclusive, ele participou dos quatros jogos de pré-temporada do Knicks até agora. No último, em derrota para o Washington Wizards, iniciou no quinteto titular. Durante suas últimas atuações pela NBA, Brogdon conseguiu médias de 4.2 pontos, 2.2 rebotes, 2.0 assistências em mais de 12 minutos por partida.

No entanto, Brogdon já vivia um declínio físico na liga. Afinal, o armador disputou apenas 63 jogos nas últimas duas campanhas. Portanto, ficou ausente de 62% das partidas no período. Em 2024/25, pelo Wizards, teve os piores números da carreira desde a temporada de novato: 12.7 pontos, 4.1 assistências e 3.8 rebotes, além de um aproveitamento de 29% nas bolas de três.

O armador chegou à NBA como 36ª escolha do Draft de 2016. Ele foi selecionado pelo Milwaukee Bucks, onde passou os três primeiros anos de sua carreira. Então, foi eleito Calouro do ano em 2017. Mas, Brogdon não criou fortes vínculos pelos times que passou. Isso porque, em nove anos na liga, atuou por cinco times. Além do Bucks, passou três temporadas com o Indiana Pacers. Depois, em 2022, foi para o Boston Celtics.

Foi pelo Boston Celtics, aliás, que ele foi eleito o melhor reserva da NBA e onde fez sua última boa campanha. Depois, ficou um ano com Portland Trail Blazers e outro com o Wizards. Ao todo, foram 463 jogos disputados. Como resultado, encerra sua carreira com médias de 15.3 pontos, 4.7 assistências e 4.1 rebotes. Além disso, acertou 39% das bolas de três.

