Magic pode tentar trocas por armadores na offseason da NBA

A necessidade por armadores ficou evidente no Orlando Magic após os playoffs da NBA e a franquia pode buscar trocas na offseason. O time de Paolo Banchero e Franz Wagner caiu na primeira fase para o Boston Celtics. Apesar de fazer uma série disputada, sobretudo por sua forte defesa, as lacunas ofensivas e de arremessos de três apareceram.

Quem falou sobre isso foi o jornalista Matt Moore, do portal Hardwood Paroxysm. Ele apontou dois nomes que Orlando poderia buscar para melhorar sua situação ofensiva.

“Agora é hora de arriscar em algum jogador ofensivo. Dois nomes que eu observaria são Collin Sexton do Utah Jazz e Jordan Poole do Washington Wizards. Poole é um cara que ainda acredito. Afinal, ele tem experiência em playoffs e foi um dos jogadores mais eficientes da NBA depois do drible em 2024/25. Sexton também é muito bom”, afirmou Moore.

Publicidade

O analista também afirmou que o mais importante é que apesar de serem bons armadores com bom arremesso, eventuais trocas que o Magic faça por eles na NBA não mudariam um fato: o volume de Banchero e Wagner.

“Acho que o mais importante está ai. A franquia precisa de um novo armador, mas não tem necessidade de um jogador que polarize a bola para si. É aqui que você ganha com Poole ou Sexton, eles são bons, casam com a pedida, mas não são tão bons a ponto de tirar a bola da mão de sua super dupla de alas. De qualquer forma, Orlando terá uma offseason com decisões importantes”, garantiu Moore.

Publicidade

Leia mais!

Em 2024/25, Orlando foi a pior equipe da NBA em termos de aproveitamento de três pontos. Aliás, eles se tornaram o primeiro time em alguns anos, a ter a pior marca da liga nesse sentido e ainda assim, se classificar para os playoffs.

Poole foi um arremessador de volume no time de Washington, com 37.8% de eficiência em mais de nove tentativas por jogo. Ele marcou 20.5 pontos e 4.5 assistências em 68 partidas. Collin Sexton, apesar de ter apenas metade do volume do jogador do Wizards, teve uma eficiência de 40.6%. Ambos ajudariam, em um time que também deve contar com os reforços de Jalen Suggs e Mo Wagner para o começo da próxima campanha.

Publicidade

Em entrevista coletiva após a eliminação para Boston nesta quinta-feira (1), o presidente de operações de basquete da franquia Jeff Weltman, garantiu que Orlando está de olho em reforços.

“Podem anotar o que digo: nós vamos procurar mais ajuda ofensiva para Paolo e Wagner nos próximos meses. Esperamos obter alguém comprovado. Afinal, agora estamos entrando em uma etapa onde o foco está na vitória, após toda a evolução desse núcleo. Não queremos ser medíocres ou algo do tipo, podemos fazer grandes coisas”, explicou.

Publicidade

Uma das grandes críticas ao Magic foi a ausência de trocas na última trade deadline. Ao redor da NBA, muitos esperavam que o time fosse buscar mais ajuda no ataque. Mas isso não aconteceu. Então, Orlando deve mudar sua abordagem para 2025/26.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA