Magic Johnson: “Quero investir em times do Brasil”

Magic Johnson esteve no Brasil pela primeira vez em mais de 40 anos e falou sobre a possibilidade de investir em times do país. O histórico armador do Los Angeles Lakers e, atualmente, investidor em equipes de vários esportes, abordou o tema em um evento da Expert XP em São Paulo, nosábado (31). Um dos maiores jogadores da história da NBA, ele foi o nome escolhido para encerrar as palestras do evento.

Johnson afirmou que gosta muito do Brasil e está ansioso para investir em equipes esportivas do país

“Eu me reuni e conversei com algumas pessoas antes desse evento. O que posso dizer é que estou ansioso para investir aqui. Sobretudo, em algumas equipes esportivas do Brasil. Aliás, eu não vinha para cá desde 1978. Isso é antes de começar a minha carreira na NBA. Mas gosto muito desse belo país e estou ansioso para fazer negócios por aqui”, afirmou.

O histórico armador fundou a empresa que atualmente administra o Los Angeles Dodgers, tradicional equipe da MLB. Além disso, ele também é sócio minoritário em outras três franquias: Los Angeles Sparks, da WNBA, Los Angeles FC, da MLS, e Washington Commanders, da NFL. Johnson totalizou oito títulos como empresário em seus múltiplos investimentos.

Na NBA, alguns rumores chegaram a ligar o nome de Magic como um dos possíveis compradores do Los Angeles Clippers na época do escândalo de Donald Sterling, mas isso não aconteceu.

Por outro lado, ele chegou a trabalhar como executivo na NBA quando foi presidente de operações de basquete do Lakers entre 2017 e 2019. No meio do caminho, assinou com LeBron James, que chegou na franquia em 2018/19. No entanto, não conseguiu fechar um acordo com o New Orleans Pelicans para obter Anthony Davis. Ele também trocou D’Angelo Russell e selecionou Lonzo Ball no Draft.

Johnson garantiu que apesar da carreira nas quadras ter acabado há mais de 30 anos, ele ainda assim continua um grande competidor.

“Ser competitivo te empurra para a evolução. Então, eu gosto disso, sigo sendo assim. Tem pessoas que fazem isso comigo todos os dias. Que te inspiram a ir pra frente através da competição. Então, sou um competidor feroz dentro e fora da quadra. Isso me ajudou a ser disciplinado, um chefe detalhista, alguém que está a par dos processos o tempo inteiro. Todas as coisas que me tornaram um bom jogador de basquete também me fizeram ser um bom empresário”, afirmou.

Apesar da fala e do interesse no Brasil, ainda não há indícios quais poderiam ser os times de interesse de Magic Johnson.

